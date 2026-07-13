タイの首都バンコクの飲食店で大規模な火災が発生し、これまでに27人が死亡、63人が重軽傷を負いました。現場から中継です。現場は、外国人観光客にも人気のスポット、チャトチャック市場の近くにあります。店では当時、音楽バンドの演奏が行われていて、周辺には焼け焦げた電子ピアノなどが散乱しています。火災が起きたのは日本時間のきょう未明で、激しい炎が噴き出し、店内には200人以上の客がいてパニックになりました。地元