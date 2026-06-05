フジテレビ発のイベントでお台場・湾岸エリアを盛り上げる！ フェス開催やシルク・ドゥ・ソレイユ来日決定
フジテレビより、2026年〜2027年にかけて東京・お台場・湾岸エリアにて開催するイベントが発表された。
【写真】4年ぶりに「シルク・ドゥ・ソレイユ」がやって来る！ 各イベントビジュアル
フジテレビは「テレビ」という枠を超え、“ボーダーレス”に新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化。放送、FOD・TVer等の配信、そしてグローバルビジネスまで、新しい楽しみ方の提案を、年間を通して連続的なプランとして伝える試みが「FUJI FUTURE UPDATE」だ。
バーチャルからリアルまで、体験型ビジネスを軸にした強固なファンダム形成を目指すべく、その舞台となるのが2026年〜2027年のお台場・湾岸エリア。
このたび、「FUJI FUTURE UPDATE」第6弾として、フジテレビで2026年から2027年にかけて開催するお台場・湾岸エリアのイベントを発表。
現在、フジテレビ本社屋球体展望室「はちたま」では、火星旅行を体験できる次世代型VRイベント「THE SUNSET OF MARS」を6月28日まで開催中。そして、6月27日〜9月27日までダイバーシティ東京 プラザで人気番組『逃走中』初のVRイベント「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」を開催。
さらに、今年の夏をさらに盛り上げるイベントも続々登場。
話題のアーティスト、アイドル、芸人、俳優、インフルエンサーが大集合する「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」を、豊洲PITにて8月3日〜9日、東京ガーデンシアターにて8月13日・14日開催。
そして、フジテレビ本社屋を中心としたショッピング、食、エンタメを体感できるリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」を、7月25日〜8月23日まで実施。
毎年恒例の日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」を、お台場・青海周辺エリアにて7月31日〜8月2日に開催。
そして、2027年2月からは、4年ぶりとなる世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ 日本公演」を東京で開幕することも決定した。
お台場ファンライジング応援隊長のガチャピンは「フジテレビでは今年も、みんなに楽しんでもらえるイベントをた〜くさん用意しています！ もちろん、ぼくたちが応援隊長をつとめる『お台場ファンライジング』もあるよ！ みんなで一緒に盛り上がろうー！ ぼくも今からワクワクしていまーす！」とメッセージをおくった。
フジテレビIP・アニメ事業局長・高瀬透子、フジテレビ イベント事業局長・井瀧信吾のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■フジテレビIP・アニメ事業局長・高瀬透子、フジテレビ イベント事業局長・井瀧信吾
「フジテレビは多様化するニーズと時代の変化を的確に捉え、価値ある体験と成果創出を両立するイベントの企画・運営に取り組んでおります。お台場・湾岸エリアでのイベントラインナップは、これまで培ってきたコンテンツ力を最大限に生かし、“お台場の盛り上げ”、“ブランドイメージの向上”、“新たな価値創出”、“持続的な関係構築”を軸に、皆さまに楽しい体験をしていただける多彩なプログラムを展開してまいりますので、ぜひ多くの皆さまに足をお運びいただければと思っております。そして、2027年2月には“シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演”を開催することとなりました。お台場・湾岸エリアが熱くなる、フジテレビのイベントにぜひご注目ください！」
【写真】4年ぶりに「シルク・ドゥ・ソレイユ」がやって来る！ 各イベントビジュアル
フジテレビは「テレビ」という枠を超え、“ボーダーレス”に新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへと進化。放送、FOD・TVer等の配信、そしてグローバルビジネスまで、新しい楽しみ方の提案を、年間を通して連続的なプランとして伝える試みが「FUJI FUTURE UPDATE」だ。
このたび、「FUJI FUTURE UPDATE」第6弾として、フジテレビで2026年から2027年にかけて開催するお台場・湾岸エリアのイベントを発表。
現在、フジテレビ本社屋球体展望室「はちたま」では、火星旅行を体験できる次世代型VRイベント「THE SUNSET OF MARS」を6月28日まで開催中。そして、6月27日〜9月27日までダイバーシティ東京 プラザで人気番組『逃走中』初のVRイベント「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」を開催。
さらに、今年の夏をさらに盛り上げるイベントも続々登場。
話題のアーティスト、アイドル、芸人、俳優、インフルエンサーが大集合する「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」を、豊洲PITにて8月3日〜9日、東京ガーデンシアターにて8月13日・14日開催。
そして、フジテレビ本社屋を中心としたショッピング、食、エンタメを体感できるリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」を、7月25日〜8月23日まで実施。
毎年恒例の日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」を、お台場・青海周辺エリアにて7月31日〜8月2日に開催。
そして、2027年2月からは、4年ぶりとなる世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ 日本公演」を東京で開幕することも決定した。
お台場ファンライジング応援隊長のガチャピンは「フジテレビでは今年も、みんなに楽しんでもらえるイベントをた〜くさん用意しています！ もちろん、ぼくたちが応援隊長をつとめる『お台場ファンライジング』もあるよ！ みんなで一緒に盛り上がろうー！ ぼくも今からワクワクしていまーす！」とメッセージをおくった。
フジテレビIP・アニメ事業局長・高瀬透子、フジテレビ イベント事業局長・井瀧信吾のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■フジテレビIP・アニメ事業局長・高瀬透子、フジテレビ イベント事業局長・井瀧信吾
「フジテレビは多様化するニーズと時代の変化を的確に捉え、価値ある体験と成果創出を両立するイベントの企画・運営に取り組んでおります。お台場・湾岸エリアでのイベントラインナップは、これまで培ってきたコンテンツ力を最大限に生かし、“お台場の盛り上げ”、“ブランドイメージの向上”、“新たな価値創出”、“持続的な関係構築”を軸に、皆さまに楽しい体験をしていただける多彩なプログラムを展開してまいりますので、ぜひ多くの皆さまに足をお運びいただければと思っております。そして、2027年2月には“シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演”を開催することとなりました。お台場・湾岸エリアが熱くなる、フジテレビのイベントにぜひご注目ください！」