日本テレビ系演芸番組「笑点」が、7日の放送で「重大発表」をすることを4日、番組公式Xで告知した。

「【お知らせ】笑点がついに・・・重大発表」として、現メンバーの集合写真をアップし、7日午後5時半からの放送を告知した。

投稿から約3時間で500を超えるコメントが殺到。出演者に関する内容から司会、タイトルまで、さまざまな予想が相次いだ。

また、先月31日の60周年SPの放送前の投稿を思い出す声も。番組公式Xでは31日の放送前に「笑点60周年スペシャル放送 いよいよ本日 5／31(日)夕方4時30分−6時00分」と書き出した上で「60年間おつかれさまです」とポスト。さらに84年から6代目座布団運びを務める山田隆夫（69）が高く積まれた座布団を運ぶビジュアルに「60年間おつかれさまです」の一文が書き込まれた画像も投稿していた。このポストが、山田の勇退を示唆しているのではとの指摘が相次いでいたが、番組では山田は通常通りに出演。生放送後、午後6時開始の後続番組「真相報道バンキシャ!」にも生中継で登場し、長く愛される秘訣（ひけつ）について問われると「紅白に出ることです」と、所属したグループ「ずうとるび」でNHK紅白歌合戦に出場したことを誇るようにコメントし、爆笑を誘っていた。