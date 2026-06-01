“日本一の新入生”決める「FRESH CAMPUS CONTEST 2026」Cブロック募集スタート
【モデルプレス＝2026/06/01】全国の⼤学・専⾨学校新⼊⽣を対象としたミスコンテスト『FRESH CAMPUS CONTEST 2026』Cブロックの募集が6⽉1⽇よりスタート。募集期間は6⽉28⽇までとなっている。
【写真】昨年度の日本一可愛い新入生
『FRESH CAMPUS CONTEST』（通称：フレキャン）とは、今年で17年⽬を迎える⼤学・専⾨学校新⼊⽣を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、⼤型ファッションショー出演等のチャンスが与えられ、これまでファッションショーや、⼈気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボした実績がある。
ほかにも過去にはテレビ番組のリポーター出演権やMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに「テレビ朝⽇アスク」と「CanCam」の特別協⼒が決定しており、今年も学⽣の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
昨年度グランプリは⽯川奈和（成城⼤学）。これまでのコンテスト出⾝者には、宇内梨沙（元TBSアナウンサー） 、中川紅葉（Ray専属モデル）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜⽉ （⽇本テレビアナウンサー）、中村⿇美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、⻫藤⾥奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、⻑⾕川新奈（元AKB48）、南野巴那（⼥優）、榎本ゆいな（タレント）、川岸瑠那（アイドル・fav me）等がいる。（modelpress編集部）
正式名称：FRESH CAMPUS CONTEST 2026
募集期間：2026年6⽉1⽇（⽉）〜2026年6⽉28⽇（日）（Cブロック）
応募条件：2026年度⼊学の新1年⽣であること／四年制⼤学・短期⼤学・専⾨学校等、それらに相当する学校に在籍する⼥性の⽅。
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【写真】昨年度の日本一可愛い新入生
◆「FRESH CAMPUS CONTEST 2026」Cブロック募集スタート
『FRESH CAMPUS CONTEST』（通称：フレキャン）とは、今年で17年⽬を迎える⼤学・専⾨学校新⼊⽣を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
ほかにも過去にはテレビ番組のリポーター出演権やMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに「テレビ朝⽇アスク」と「CanCam」の特別協⼒が決定しており、今年も学⽣の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
昨年度グランプリは⽯川奈和（成城⼤学）。これまでのコンテスト出⾝者には、宇内梨沙（元TBSアナウンサー） 、中川紅葉（Ray専属モデル）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜⽉ （⽇本テレビアナウンサー）、中村⿇美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、⻫藤⾥奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、⻑⾕川新奈（元AKB48）、南野巴那（⼥優）、榎本ゆいな（タレント）、川岸瑠那（アイドル・fav me）等がいる。（modelpress編集部）
◆「FRESH CAMPUS CONTEST 2026」開催概要
正式名称：FRESH CAMPUS CONTEST 2026
募集期間：2026年6⽉1⽇（⽉）〜2026年6⽉28⽇（日）（Cブロック）
応募条件：2026年度⼊学の新1年⽣であること／四年制⼤学・短期⼤学・専⾨学校等、それらに相当する学校に在籍する⼥性の⽅。
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