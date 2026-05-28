「快挙過ぎる」「スゲェな本当に」偉業達成！日本の早朝に飛び込んできた“一報”にネット大歓喜！「映画みたい」「もう歴史に名を刻んでるレベル」
現地時間５月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地が所属するイングランドのクリスタル・パレスが、スペインのラージョ・バジェカーノとドイツのライプツィヒ・スタジアムで対戦。51分にジャン＝フィリップ・マテタが奪った１点を守り切って、１−０で勝利し、初優勝を飾った。
ダブルボランチの一角で先発した鎌田も攻守に奮闘。今回と同じく、オリバー・グラスナー監督の下で成し遂げたフランクフルト時代のヨーロッパリーグ制覇に続き、日本人初の２度目の欧州タイトルを手にした。
日本早朝、この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「カップ戦の勝負強さほんと別格だね」
「歴史的な快挙、本当におめでとう」
「でもこの２人来てタイトル２つも取ってすごい、ちょっと前のパレスからは想像できないな」
「これは普通に歴史的だなって思った。パレスが欧州タイトル取るのも驚きだし、鎌田がELに続いてまた優勝に関わってるのは本当にすごい」
「別クラブで欧州タイトルを２度掴む日本人なんて、もう歴史に名を刻んでるレベル」
「ELに続いてまた歴史作ったのマジで凄い」
「クリスタル・パレス初優勝とか映画みたいな展開すぎる」
「鎌田のクラブタイトルまた増えたんか。スゲェな本当に」
「ワールドカップでも暴れて下さい」
「鎌田大地またタイトル取ったの？グラスナーと最強すぎ」
「あとCLだけやん。快挙過ぎる」
契約満了でパレス退団が決定的な日本代表MFはこの先、どんなタイトルを手にするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
ダブルボランチの一角で先発した鎌田も攻守に奮闘。今回と同じく、オリバー・グラスナー監督の下で成し遂げたフランクフルト時代のヨーロッパリーグ制覇に続き、日本人初の２度目の欧州タイトルを手にした。
「カップ戦の勝負強さほんと別格だね」
「歴史的な快挙、本当におめでとう」
「でもこの２人来てタイトル２つも取ってすごい、ちょっと前のパレスからは想像できないな」
「これは普通に歴史的だなって思った。パレスが欧州タイトル取るのも驚きだし、鎌田がELに続いてまた優勝に関わってるのは本当にすごい」
「別クラブで欧州タイトルを２度掴む日本人なんて、もう歴史に名を刻んでるレベル」
「ELに続いてまた歴史作ったのマジで凄い」
「クリスタル・パレス初優勝とか映画みたいな展開すぎる」
「鎌田のクラブタイトルまた増えたんか。スゲェな本当に」
「ワールドカップでも暴れて下さい」
「鎌田大地またタイトル取ったの？グラスナーと最強すぎ」
「あとCLだけやん。快挙過ぎる」
契約満了でパレス退団が決定的な日本代表MFはこの先、どんなタイトルを手にするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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