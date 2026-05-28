AKB48の伊藤百花さんが見事なノーバウンド投球

■オリックス 5ー2 DeNA（27日・横浜）

人気アイドルの“完璧投球”にファンが虜になった。アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花さんが27日、横浜スタジアムで行われたDeNA-オリックス戦のセレモニアルピッチに登板。豪快フォームから見事なノーバウンド投球を披露した伊藤さんに「マジで可愛すぎ」「スターすぎる」と多くのファンが心を奪われたようだ。

メンバーが見守るなか、伊藤さんは、DeNAのユニホームに白いミニスカート姿でマウンドに上がった。可愛くペコリとお辞儀し、大胆な足上げから投じた一球は、山なりとなったがノーバウンド投球に成功。投げ終えた伊藤さんはマウンドで両手を上げ、笑顔を浮かべなら喜びを爆発させた。

この伊藤さんのマウンド姿に多くのファンが虜になった。SNS上には「笑顔が素敵だね」「こんなん絶対に好きになるやん」「お見事極まりない“どストライク”」「コントロールもいいし、可愛いし、スターすぎる」「松坂大輔ばりのワインドアップからのストライク投球」「最強じゃん」などのコメントが寄せられていた。

この日の一戦は「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」として開催。4回裏終了時にはメンバーを代表し、伊藤さん、秋山由奈さん、八木愛月さんの3人が、DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とリレー対決を行うなど、横浜の夜を盛り上げた。（Full-Count編集部）