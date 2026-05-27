阿部慎之助監督の退任後初勝利…ベテランが活躍

■巨人 5ー1 ソフトバンク（27日・東京ドーム）

巨人は27日、東京ドームで行われたソフトバンクとの交流戦に逆転勝利し、連敗を5で止めた。前日からチームの指揮を執る橋上秀樹監督代行にとっては初勝利。試合後、指揮官は「ホッとしました」と連敗ストップに安堵した。

初陣となった前日の同戦は3-8で大敗。この日は、3番に坂本勇人を起用するなど、打線を大幅に変えて臨んだ。1点を先制された直後の3回裏に“新打線”がつながった。坂本の中前打などで1死満塁にすると、大城卓三が押し出し四球を選び同点。6番のキャベッジが2点適時打を放ち勝ち越すと、この回一挙5点を奪った。

橋上秀樹監督代行は、スタメンに起用した坂本や丸佳浩などベテラン選手に感謝。「今日はベテランに助けられた。こういう時は彼らの力が必要だと改めて感じました」と打線をけん引した経験者を称えた。

投げては戸郷翔征が7回1失点の好投で今季2勝目。指揮官は「本当にナイスピッチング。（試合後に戸郷から）『代行、1勝目ですね』と言われました」と笑みを浮かべ、右腕に感謝。試合終了直後に初勝利のウイニングボールは渡されなかったようで「取り越し苦労でした」と苦笑い。しかしその後、戸郷からサイン入りの記念球が届いたようで、橋上秀樹監督代行にとっては忘れられない一戦となった。（Full-Count編集部）