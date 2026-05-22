¡Ô5·î29Æü¤«¤éËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¡Õ¹âÃÎ¸©¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂæÉ÷¤äÂç±«ºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤ò³ÎÇ§¡Ú¹âÃÎ¡Û
5·î29Æü¤«¤éËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢22Æü¡¢¹âÃÎ¸©¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂæÉ÷¤äÂç±«ºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î22Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¸©¤ä¾ÃËÉ¡¢¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿åËÉ·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åËÉË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½¤¹¤ëËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ï¡¢5·î29Æü¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢²ÏÀîÈÅÍô¡¢Âç±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢¹âÄ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É5ÃÊ³¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¹¿¿å·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¿åËÉ·×²è½ñ¤Î²þÀµ°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·×²è½ñ¤Ë¤Ï¡¢²ÏÀîÈÅÍô¤ÎÍ½Êó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦²ÏÀî¤È¤½¤Î¶è°è¤ä¡¢Í½Êó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ð½à¿å°Ì¤Î´ÑÂ¬½ê¡¢Í½Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¡´Ø¤¬¿·¤¿¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ä½»Ì±¤Ø¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤Î·ÐÏ©¤ä¼êÃÊ¤Î¾ÜºÙ¤â¿·¤·¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·×²è½ñ¤Î²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸©ÅÚÌÚÉô²ÏÀî²Ý¡¡Ê¡Î± ¾ÏÍÎ²ÝÄ¹
¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¼«ÂÎ¤Ï¥ì¥Ù¥ëÉ½¼¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¤Ë¡¢²þÀµ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åËÉ·×²è½ñ¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼¡¢¤Þ¤¿´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Â®¤ä¤«¤Ê¡¢¤è¤êÁá¤¤ÈòÆñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤ì¤«¤éÂç±«¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Ì±¤Ë¼þÃÎ¤ò¤Ï¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£