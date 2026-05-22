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New Release: Erase
Remove objects, erase text, and clean up details in any image.
FLUX is now trained to erase and reconstruct as one task at the model level. We noticed this approach leads to images that stay clean and consistent.
Give it an image + a simple ¡Èerase mask¡É over¡Ä pic.twitter.com/SiDij8c23c— Black Forest Labs (@bfl_ml) May 21, 2026
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Erase - FLUX Tools
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Erase an object from an image - Black Forest Labs
https://docs.bfl.ai/api-reference/models/erase-an-object-from-an-image