²èÁüÀ¸À®AI¡ÖFLUX¡×¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëBlack Forest Labs¤¬²èÁüÆâ¤ÎÉÔÍ×Êª¤òºï½ü¤Ç¤­¤ëAI¥Ä¡¼¥ë¡ÖErase¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£





Erase¤ÏBlack Forest Labs¤ÎAPI·ÐÍ³¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥â¥¢¥×¥ê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ç¥âÍÑ¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£

Erase - FLUX Tools

https://flux-tools.bfl.ai/erase



²èÁüÆþÎÏ¥¨¥ê¥¢¤Ë½èÍý¤·¤¿²èÁü¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£



²èÌÌÆâ¤Ë²èÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é½àÈ÷OK¡£



ºï½ü¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö½àÈ÷Ãæ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£



ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤»¤¿¤é¡ÖERASE¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£



½èÍý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ôÉÃÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£



½èÍý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢½èÍý·ë²Ì¤¬Á°¸å¤òÈæ³Ó¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¤È½èÍýÁ°¸å¤Î²èÁü¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¦²¼¤Î¡ÖDOWNLOAD PNG¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È½èÍý¸å¤Î²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¼ÂºÝ¤Î½èÍýÁ°¤È½èÍý¸å¤Î²èÁü¤¬°Ê²¼¡£¡Ö½àÈ÷Ãæ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¥­¥ì¥¤¤ËÌÚÌÜ¤ËÃÖ¤­´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Erase¤ÎAPI¤Î¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Erase an object from an image - Black Forest Labs

https://docs.bfl.ai/api-reference/models/erase-an-object-from-an-image