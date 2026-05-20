「29名様ご案内でーす」1人なのになぜ？“二進法でやってる店”に理系ユーザー大盛り上がり！「クセになる」とSNSで大反響【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
タイトルで「二進法でやってる店」とオチがわかっているのに、わかる人はツッコみ、わからない人は頭をひねる……。人によって得手不得手がはっきりしがちな理数系のネタを直球でぶつけた2コマ漫画に、X(旧Twitter)で多くのいいねが寄せられている。
話題を呼んだのは、あくまでクマ(@akmd_kuma)さんが2023年12月、自身のSNS上に投稿した創作2コマ「二進法でやってる店」。1コマ目ではお店に1人で訪れた女性客が、店員から「何名様ですかー？」と呼びかけられ、女性は指を1本立てる、というありふれた光景が描かれる。だが、その指を見た店員は「29名様ご案内でーす!!」とアナウンス。タイトル通り二進数で読み取ったというオチなのだが、読者からは「2名様では？」「どっちの端を0と定義していいのか迷わない…？」「11101って言え」と、理屈が分かったからこそさまざまなポイントで異論やツッコミが集まった。
■「意味がわからなくても楽しめる漫画」を目指して
作者のあくまでクマさんに本作「二進法でやってる店」の着想について聞くと、「飲食店で人数を聞かれた際、口頭ではなく人差し指で伝えたのですが、もし“指の意味が伝わっていなかったら”と考えたのがきっかけです」と振り返る。さらに、「実際は普通に『1人です』と言えばいいんですが、1人で来たことを口に出すのが少し恥ずかしくて…。だから、指だけで伝えてしまう感覚に共感してくれた人もいたのかな、と勝手に安心しています」と笑いながら明かしてくれた。
理系ネタを多く扱う理由については、「何気ない日常に、普段使わない専門的な言葉が急に出てくるギャップがおもしろいと思って描いています」と説明するあくまでクマさん。一方で、「読む人によっては知らないネタも多いと思いますが、ネタが何かをあまり考えず、なんとなく楽しんでもらえたらうれしいです。どこかでそのネタを見たときに、『あの漫画のやつだ』と思い出してもらえたら」と話しており、“雑学との出会い”のような感覚も大切にしているそうだ。
また、自身のお気に入り作品として、“モンティ・ホール問題”を題材にした「かしこい犬」を挙げ、「昔から印象に残っていたネタだったので、4コマ漫画として形にできて特に気に入っています」と語る。「まだ漫画化できていない理系ネタもたくさんあるので、今後も描いていきたいです」と意欲を見せてくれた。
数学や物理学といった一見難しそうなテーマを、日常のワンシーンに落とし込むあくまでクマさんの作品。理系が好きな人はもちろん、「よくわからないけどなんだかクセになる」独特の空気感を楽しみたい人にもぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あくまでクマ(@akmd_kuma)
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