¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¡© µåÃÄ¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡ÖºÇ°¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡£Í£Ì£Â¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢º£¸å¤Îàµî½¢ÌäÂêá¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆÊóÆ»¤¬ÆüÁý¤·¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£²Ç¯£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯±ß¡Ë¤Î¾®µ¬ÌÏ·ÀÌó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£±£·ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££Í£Ö£Ð¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤âÎ¿²ï¤¹¤ëÂçÇúÈ¯¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Â¼¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤âÃÏ¶è¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¡£¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Áá¤¯¤â·ÀÌó±äÄ¹¤òµá¤á¤ëÊóÆ»¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡ÖÈà¤¬£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄËÜÊª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¸å¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤â¤Ï¤äºâÀ¯ÌÌ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤Ï¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈà¤È·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤«¡©¡Ù¤«¤é¡Ø¸½¼ÂÅª¤ËÆþ»¥¹çÀï¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡©¡Ù¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ°¡×¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥«¥´¤ËËÜµò¤¬¤¢¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ï»ñ¶âÎÏ¡¢°ÂÄê´¶¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡·Ð¸³¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¡££²£°£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Æâ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Î¡Ë»öÎã¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Èº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ºßÀÒ¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤Ï£²¿Í¤È¤âÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¶¦Æ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡£
¡¡²¿¤Ë¤»¤è¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤ò¼º¤Ã¤¿¾å¡¢¥«¥Ö¥¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤ÐÌÌÌÜ´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¼¾å¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Þ¤Þ£Æ£Á¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¡ØÆ±ÅÔ»Ô¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¶þ¿«¡Ù¤ò¾·¤¯´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£