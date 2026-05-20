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JP ナビゲーションをスキップ 検索 作成 9+ アバターの画像 【仕事にいいぞ】ビジネス向けの14インチノートパソコン「Dell Pro 14 Essential 」をレビューします。

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IT・ビジネス書作家の戸田覚によるYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【仕事にいいぞ】ビジネス向けの14インチノートパソコン「Dell Pro 14 Essential 」をレビューします。」と題した動画を公開した。動画では、戸田氏がDellのスモールビジネス向けノートPCの使い勝手や性能を検証し、仕事用のツールとしての実力を多角的に評価している。



動画の前半では、本体のデザインと質感をチェック。シルバーのアルミ製ボディに対し「非常にきれいで金属感がいい」と評価した。実測重量は約1.55kgで、極端に軽いわけではないものの、オフィス内の会議室移動などには十分に対応できる重量だとしている。



続いてインターフェースを解説。USB端子やHDMIに加え、フルサイズのSDカードスロットが搭載されている点に注目し、「動画や写真を扱う方には本当に便利」と絶賛。外出先でのデータバックアップなど、実務での具体的な利便性を強調した。



ディスプレイは14インチのフルHD+アンチグレア液晶を採用しており、光の反射が少なく「仕事には十分」と太鼓判を押す。性能面ではベンチマークテストを実施し、事務作業には十分な処理能力がある一方、4K動画の編集などには不向きであると用途を明確に切り分けた。また、キーボードについてはストロークが浅くたわみがあるとし、ビジネスの道具としての厳格な基準から辛口な意見も述べている。



動画の終盤、戸田氏は本製品に68点という点数を付け、「一般的なモデルでバランスが良い」と総括した。突出した機能はないものの、実用的なポート類と手堅い基本性能を備え、日々の業務をしっかりと支える堅実な選択肢となりそうだ。