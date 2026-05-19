50言語対応、納期コスト1/3以下に！ ブレインウッズ「AIボイス動画 for Business」

記事ポイント AI音声生成とプロ翻訳・ネイティブチェックを組み合わせ、コストと納期を従来の1/3以下に削減50言語以上に対応し、医療・教育・インバウンドなど幅広い用途で活用できます原稿変更時は修正箇所のみ作り直せるため、ランニングコストも大幅に抑えられます AI音声生成とプロ翻訳・ネイティブチェックを組み合わせ、コストと納期を従来の1/3以下に削減50言語以上に対応し、医療・教育・インバウンドなど幅広い用途で活用できます原稿変更時は修正箇所のみ作り直せるため、ランニングコストも大幅に抑えられます

翻訳・映像ローカライズ事業を手がけるブレインウッズが、AI音声とプロ翻訳を掛け合わせた多言語動画制作サービスを開始します。

音声生成にAIを活用することでコストと納期を従来比1/3以下に削減しつつ、翻訳とネイティブチェックはプロが担当する体制で、ビジネスや医療・教育現場でそのまま使える品質を実現しています。

ブレインウッズ「AIボイス動画 for Business」





提供開始：2026年5月19日対応言語：50言語以上（日本語・英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語・スペイン語・フランス語 など）対応用途：営業・広報／人事・社員研修／医療・医薬／教育機関／インバウンドサービス詳細・サンプル動画：公式サイトに掲載されています問い合わせ：ブレインウッズ株式会社 映像翻訳サービス担当（TEL: 03-3405-7855 / E-mail: bwsinquiry3@brainwoods.com）

「AIボイス動画 for Business」は、既存のスライドや原稿を素材にAIナレーションで多言語動画を制作するサービスです。

従来のスタジオ収録はコストと納期の重さが課題であり、完全自動のAIツールは翻訳精度への懸念が残るという背景から、両者の強みを組み合わせる設計が採用されます。

音声生成にAIを用いることでコストと納期を従来の1/3以下に抑えつつ、翻訳はプロの翻訳者が、生成されたAIナレーションはネイティブがチェックする体制で品質を担保しています。

原稿に変更が生じた際は修正箇所のみをピンポイントで作り直せるため、ランニングコストを大幅に抑えられます。

日本語・英語・中国語をはじめ、ベトナム語・インドネシア語・スペイン語・フランス語など50言語以上に対応しており、グローバル展開を見据えた多様な用途に対応しています。

3つの特長

「AIボイス動画 for Business」には、品質・専門性・対応言語の3軸で構築された特長があります。

AIが担うのは音声生成のみで、翻訳とネイティブチェックは人が行う分業体制により、「正しく伝わる」水準を追求しています。

第一の特長は、プロ翻訳とネイティブチェックによる確かな品質です。

多言語への翻訳はプロの翻訳者が担当し、生成されたAIナレーションにもネイティブチェックが入ります。

AIの処理速度を生かしながら、専門家による検証で精度を保つ仕組みになっています。

第二の特長は、医療など専門分野への対応力です。

ブレインウッズは医療機器や新薬の紹介映像で豊富な実績を持ち、医療専門の実務翻訳者と映像翻訳者が協業する体制を整えています。

専門用語が多い分野でも正確に伝わる動画の制作が可能です。

第三の特長は、50言語以上の対応力です。

日本語・英語・中国語に加え、インバウンド需要に応えるベトナム語・インドネシア語・スペイン語・フランス語など、幅広い言語での動画制作に対応しています。

活用シーンと制作手法の選択肢

同サービスは営業・広報、人事・社員研修、医療・医薬、教育機関、インバウンドの5分野での活用を想定しています。

展示会・商談用プレゼンテーションや会社・製品紹介、SNS向け広報動画から、新人研修・コンプライアンス教育、医療従事者向け教育コンテンツ、留学生向け案内まで、多様な制作ニーズに対応しています。

ブレインウッズでは「AIボイス動画 for Business」に加え、プロのナレーターによるスタジオ収録や、ナレーターが自宅のプロ設備で収録する宅録にも対応しています。

社内向け研修動画はAI音声でコストを抑え、外部向けの重要プロモーション映像はプロのナレーターで感情豊かに仕上げるといった、目的と予算に応じた使い分けが可能です。

多言語動画の制作において、コストと品質の両立はこれまで難しい課題です。

「AIボイス動画 for Business」は音声生成をAIに任せながら、翻訳・チェックを人が担うハイブリッド体制で、従来の1/3以下のコストと納期を実現しています。

医療機器紹介から社内研修まで、50言語以上に対応する同サービスは、グローバルなコミュニケーションの実務的な選択肢となっています。

ブレインウッズ「AIボイス動画 for Business」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「AIボイス動画 for Business」はどのような言語に対応していますか？

A. 日本語・英語・中国語をはじめ、ベトナム語・インドネシア語・スペイン語・フランス語など50言語以上に対応しています。

Q. AIナレーションとプロナレーターの収録はどのように使い分けられますか？

A. 社内向け研修動画などコストを重視する用途にはAIナレーション、外部向けの重要プロモーション映像など表現の豊かさを求める用途にはプロナレーターによるスタジオ収録または宅録が用意されています。

制作目的と予算に応じた最適なプランが選択できます。

Q. 原稿を修正した場合、動画全体を作り直す必要がありますか？

A. 修正箇所のみをピンポイントで作り直せる仕組みになっています。

原稿変更のたびに全体を再制作するコストは発生しません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 50言語対応、納期コスト1/3以下に！ ブレインウッズ「AIボイス動画 for Business」 appeared first on Dtimes.