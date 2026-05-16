プレミアリーグ 25/26の第37節 アストンビラとリバプールの試合が、5月16日04:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、アレクシス・マクアリスター（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。アストンビラのリュカ・ディニュ（DF）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。1-0とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アストンビラが選手交代を行う。ビクトル・リンデロフ（DF）からロス・バークリー（MF）に交代した。

52分リバプールが同点に追いつく。ドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからフィルジル・ファンダイク（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、57分アストンビラが逆転。モーガン・ロジャース（FW）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

66分、リバプールは同時に2人を交代。ジョー・ゴメス（DF）、ライアン・フラフェンベルク（MF）に代わりフェデリコ・キエーザ（MF）、フロリアン・ビルツ（MF）がピッチに入る。

73分アストンビラに貴重な追加点が入る。オリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

74分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からモハメド・サラー（FW）に交代した。

85分、アストンビラが選手交代を行う。エミリアーノ・ブエンディア（MF）からイアン・マートセン（DF）に交代した。

後半終了間際の89分アストンビラが追加点。オリー・ワトキンス（FW）のアシストからジョン・マッギン（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

90分、アストンビラは同時に2人を交代。ユーリ・ティーレマンス（MF）、ジョン・マッギン（MF）に代わりドゥグラス・ルイス（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分、リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからフィルジル・ファンダイク（DF）がヘディングシュートを決めて4-2と2点差に詰める。

ここで後半終了。4-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。アストンビラが4-2で勝利した。

なお、アストンビラは39分にマティ・キャッシュ（DF）、45+4分にオリー・ワトキンス（FW）、66分にジョン・マッギン（MF）に、またリバプールは62分にジョー・ゴメス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-16 06:10:10 更新