「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁（井上寛基裁判官）で開かれた。羽月被告は起訴内容を認め、拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、深緑ネクタイ姿の同被告は公判終了後、弁護士らと法廷を出て、険しい表情のまま迎えの車に乗り込んだ。

起訴状によると２０２５年１２月１６日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使った疑い。同日に任意同行を受け尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。

初公判の一般傍聴券は抽選で配布された。４６席の傍聴券に対し、５００人超が集結した。カープグッズを身につけて傍聴席に入る人の姿もあった。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２６歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。

◆羽月被告のこれまで

▼２０２５年１２月１６日 １１０番通報を受けた広島県警から任意同行を求められ、尿検査でエトミデートの陽性反応

▼２０２６年１月２７日 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕

▼２８日 球団が「野球活動停止」の処分を決定。

▼２９日 広島地検に身柄送検

▼３０日 広島県警がマツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索

▼２月６日 エトミデート使用を認める趣旨の供述を始めたことが明らかに

▼１７日 広島地検が医薬品医療機器法違反の罪で起訴

▼１８日 広島市内の留置施設から保釈

▼２４日 球団が「契約解除」の処分を決定

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。