「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏（26）が、28日夜にTikTokでライブ配信を行い、事件の経緯や逮捕後に否認を続けた理由、球団内での人間関係、現在の生活について語った。【コメント全文】ゾンビたばこ羽月隆太郎が涙の激白 広島内で「関与は6人」「壮絶イジメ」「裏切り」約13分間の「激白会見」で、羽月氏が明かした内容を整理する。◇◇◇■ライブ配信をした