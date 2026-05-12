「自分をみじめだと思うのはやめる」虐待されても決して人を恨まなかった “日本一幸せなおばあちゃん”の原点【作者に聞く】

「自分をみじめだと思うのはやめる」虐待されても決して人を恨まなかった “日本一幸せなおばあちゃん”の原点【作者に聞く】