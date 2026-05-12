「自分をみじめだと思うのはやめる」虐待されても決して人を恨まなかった “日本一幸せなおばあちゃん”の原点【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆる漫画ブログ」やInstagramで作品を発信している、ゆっぺ(@yuppe2)さん。実話をもとに描いた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心をつかみ、「人生で大切なことが詰まっている」と反響を呼んだ作品だ。今回は、主人公・キヨさんが“自分の生き方”を決意する重要な場面を中心に紹介する。
キヨさんは幼少期、父を亡くしたことをきっかけに叔父の家へ養女として預けられる。しかし、そこで待っていたのは穏やかな暮らしではなく、養母からの虐待だった。幼いながらも必死に耐え続ける日々の中、誰にも本音を打ち明けられずに過ごしていた。
■助けを求める機会は逃したけれど
ある日、義理の兄に虐待のことを話せそうな瞬間が訪れる。しかし、結局キヨさんは言葉にできなかった。その機会を逃したあと、彼女の中で静かな変化が生まれる。
「誰にもわかってもらえなくても、私が強くなれば大丈夫」「みじめだなんて思うのはやめる」――そう自分に言い聞かせるように、前を向こうと決意したのだった。
■壮絶な体験を経て備わった優しさ
ゆっぺさんは、キヨさんについて「必ず相手の目線、立場になって物事を見る人」と語る。また、「自分がされて嫌なことは人にしない」という考えを自然に実践していた人物だったという。壮絶な経験をしながらも、人への思いやりを失わなかった姿勢に、ゆっぺさん自身も強く影響を受けている。
■“おばあちゃん孝行”になった作品
作品を読んだ家族からは、大きな感想こそなかったものの、「おばあちゃん孝行できてよかったね」と声をかけられたという。「おばあちゃんの気持ちが楽になったことが一番うれしい」という言葉に、ゆっぺさん自身も深く共感したそうだ。
■作者の現在、そして未来
現在は別のコミックエッセイにも挑戦中だというゆっぺさん。「新しいことに挑戦するのは楽しい」と語り、試行錯誤しながら作品づくりを続けている。
過酷な人生を歩みながらも、優しさと強さを失わなかったキヨさんの生き方は、多くの読者の胸に残り続けそうだ。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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