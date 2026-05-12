知らなきゃ損！なか卯の親子丼がぐっと美味しくなる「ひつまぶし風」神アレンジをガチ検証
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「なか卯の裏メニューアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。極度の偏食で知られる氏原を太らせる企画として、なか卯の定番商品やネットで話題の裏メニューを実食し、忖度なしのレビューを展開している。
冒頭、氏原はなか卯を「都合のいいオンナ感覚」と表現し、すぐ食べられてすぐ帰れる手軽さを評価しつつも、味に対してはテンションが上がらない様子でスタートした。一番人気の「親子丼」を実食し、安定の味を確認した後、いよいよアレンジメニューの検証に移る。
親子丼に「とろろ」と「ゴマドレ」をかけるという異色のアレンジでは、サカモトが「美味くなってる」と驚く一方、氏原は「普通」と一蹴。しかし、親子丼に「はいからうどん」の出汁をかけて「ひつまぶし風」にするアレンジでは、サカモトが「明らかに味が上がる」と絶賛。出汁をすする氏原も「まあ確かに」と納得の表情を見せた。
中盤の「冷やし担々うどん」では、昔より辛さが増したと指摘しつつも安定の美味しさを堪能。続く、はいからうどんに「牛とじ皿」と「温たま」を乗せるボリューミーなアレンジには、氏原は「思考が浅い感じがした」と語り、単なる足し算の味付けに厳しい評価を下した。
終盤、デザートとして「こだわり卵のプリン」が登場すると空気は一変。小ぶりなサイズながら、濃厚でクリーミーな味わいに「これ美味いぞ」「ペロペロって食えちゃう」と大絶賛し、意外な伏兵に驚きを隠せない様子だった。
全体を通して、なか卯の新たな楽しみ方を提案しつつも、氏原の辛口な視点が光る検証となった。手軽さだけでなく、組み合わせ次第で新しい魅力を引き出せるなか卯。次に来店する際は、お気に入りメニューの裏アレンジに挑戦してみてはいかがだろうか。
冒頭、氏原はなか卯を「都合のいいオンナ感覚」と表現し、すぐ食べられてすぐ帰れる手軽さを評価しつつも、味に対してはテンションが上がらない様子でスタートした。一番人気の「親子丼」を実食し、安定の味を確認した後、いよいよアレンジメニューの検証に移る。
親子丼に「とろろ」と「ゴマドレ」をかけるという異色のアレンジでは、サカモトが「美味くなってる」と驚く一方、氏原は「普通」と一蹴。しかし、親子丼に「はいからうどん」の出汁をかけて「ひつまぶし風」にするアレンジでは、サカモトが「明らかに味が上がる」と絶賛。出汁をすする氏原も「まあ確かに」と納得の表情を見せた。
中盤の「冷やし担々うどん」では、昔より辛さが増したと指摘しつつも安定の美味しさを堪能。続く、はいからうどんに「牛とじ皿」と「温たま」を乗せるボリューミーなアレンジには、氏原は「思考が浅い感じがした」と語り、単なる足し算の味付けに厳しい評価を下した。
終盤、デザートとして「こだわり卵のプリン」が登場すると空気は一変。小ぶりなサイズながら、濃厚でクリーミーな味わいに「これ美味いぞ」「ペロペロって食えちゃう」と大絶賛し、意外な伏兵に驚きを隠せない様子だった。
全体を通して、なか卯の新たな楽しみ方を提案しつつも、氏原の辛口な視点が光る検証となった。手軽さだけでなく、組み合わせ次第で新しい魅力を引き出せるなか卯。次に来店する際は、お気に入りメニューの裏アレンジに挑戦してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
いつもの納豆にスプーン1杯の魔法！「こっちの方が食べやすい」と絶賛の裏技
丸亀製麺「うどんメシ 海鮮ねぎ塩味」で選ぶのが正解！「味付けが美味い」と絶賛された独自の魅力
「これめちゃくちゃ美味い」ロイヤルホストの宅配カレーはストックして損しない神アイテム
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube