直近8試合で5本目となる8号2ランを放った

オイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が、10日に本拠地で行われたファーム・リーグ、日本ハム戦に「4番・指名打者」で出場し、リーグトップとなる8号2ランを放った。直近8試合で5本塁打と量産する助っ人に「最近打ちすぎやろ」「真剣に戻ってきてくれん？」といった声が上がっている。

2点リードで迎えた7回2死一塁の第4打席、菊地大稀投手が投じた高めの直球を強振。打った瞬間に実況も「あー！ これは行ったでしょう！」と叫ぶほどの打球は、高々と舞い上がり左翼席へ飛び込んだ。

8号はファーム・リーグ全体でトップ。さらに22打点は東地区でトップとなった。ウォーカーは直近8試合で5本塁打をマークするなど絶好調だ。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「動く球団はあるか──」と題して本塁打映像を投稿。ファンからは「最近打ちすぎやろ」「バケモンすぎる……」と称賛の声が上がった。さらに「ガチで帰ってきてくれ」「再獲得してほしい」「どこかとるか？」「獲得に全力を尽くせ！！」「阪神は今すぐ獲得するべきだ」「右の代打でいける！」などと再契約を望むコメントが殺到した。

ウォーカーは2022年に巨人に入団し、初年度から23本塁打をマーク。その後ソフトバンクに移籍したが、成績が振るわず2024年オフに自由契約となっていた。昨季は独立リーグ・BCリーグ神奈川で本塁打と打点で2冠に輝く活躍だった。（Full-Count編集部）