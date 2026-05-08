「けいおん！」より小悪魔ちっくな衣装姿の平沢唯、中野梓、秋山澪がフリューのプライズ「BiCute Dark」に登場決定！10月から12月に順次展開予定
【BiCute Dark Figureー平沢唯ー】 10月 展開予定 【BiCute Dark Figureー中野梓ー】 11月 展開予定 【BiCute Dark Figureー秋山澪ー】 12月 展開予定
フリューは、プライズ「BiCute Dark Figureー平沢唯 / 中野梓 / 秋山澪ー」を、それぞれ10月から12月にかけて順次展開を予定している。
本製品は、アニメ「けいおん！」に登場する「平沢唯」「中野梓」「秋山澪」の3人を、同社のプライズフィギュア「BiCute Dark Figure」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本内容を発表しており、小悪魔ちっくな衣装を纏った3人を一足先に確認することができる。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) May 8, 2026
BiCute Darkシリーズに「けいおん！」が初登場🎉
小悪魔ちっくな3人を要チェック👿💞
10月：平沢唯
11月：中野梓
12月：秋山澪
各月より順次登場予定✨
ほしいと思ったら👿の絵文字をコメント！… pic.twitter.com/qSXcX8LchH
(C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部