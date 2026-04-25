この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【FBIが緊急警告】今すぐやめて！公共の充電器に潜む「スマホ乗っ取り」の残酷な真実」と題した動画を公開した。動画では、LINE専門家のひらい先生が、ホテルや空港などに設置されている公共のUSB充電ポートに潜む危険性と、その対策について解説している。

ひらい先生はまず、USBケーブルが「電気だけではなくてデータもやり取りできる仕組み」であると指摘する。悪意のある装置が仕掛けられたUSBポートにスマートフォンを接続すると、充電しているつもりでも、写真や連絡先、パスワードなどの重要な情報が抜き取られる可能性があるという。この手口は「ジュースジャッキング」と呼ばれ、アメリカの連邦捜査局（FBI）も使用を控えるよう公式に警告を出している。

さらに、近年では「チョイスジャッキング」と呼ばれる進化版の手口も登場している。これは、利用者が気づかないうちにスマートフォンを遠隔操作し、データ転送モードへ切り替えてしまうというものだ。「自分は何もしていないのに情報が勝手に抜かれる」という恐ろしい事態に陥り、クレジットカードの不正利用やSNSの乗っ取りといった被害につながる恐れがある。

対策として、ひらい先生は「公共のUSBポートはできるだけ使わない」ことを挙げ、自身のACアダプターやモバイルバッテリーを持ち歩き、コンセントから直接充電することを推奨している。もしUSBに接続した際に「このデバイスを信頼しますか」といった表示が出た場合は、「絶対に許可であったりとか信頼を押さずにすぐにケーブルを抜いてください」と注意喚起した。便利さの裏に潜むリスクを正しく認識し、適切な知識を持つことが、大切な情報を守る最大の防御となる。

YouTubeの動画内容

00:21

公共のUSB充電ポートに潜む危険性
02:46

情報が抜き取られる「ジュースジャッキング」とは
03:26

進化版の攻撃手法「チョイスジャッキング」の恐怖
04:42

情報流出を防ぐための4つの安全な充電対策
06:31

「このデバイスを信頼しますか」と表示された時の対処法

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