猫が窓の外を眺める光景は、いつ見ても癒されるもの。それが2匹そろって同じポーズをしていたら…思わず見入ってしまうはずです。今回話題となっているのは、見事なシンクロを見せた2匹の猫。Xで50万表示、4.3万いいねを集めた投稿には「CMみたいw」「エジプトのピラミッドに描いてあるヒエログリフのようだ」などの声が寄せられています。

【写真：窓の外にいる鳥が気になった『2匹の猫』…息ぴったりの『シンクロポーズ』が可愛すぎる】

窓の外の鳥を見つめる2匹の猫

Xアカウント『我が家の黒猫』に登場するのは、2025年に飼い主さんのもとに迎えられた黒白の猫「きん」ちゃんと「むぎ」ちゃんです。

ある日のこと、窓の外にいる鳥が気になったふたりは、窓際に仲良く並び、身を乗り出すように外を眺めていたのだとか。

背筋をピンと伸ばした姿勢のまま、見つめる方向や首の向きまでぴったりシンクロしていたそうです。まるで立ち上がっているかのように見えるその後ろ姿は、シルエットまでほぼ一致していたといいます。

一体どんな鳥がいたのでしょうか。興味津々な様子で同じポーズをとるふたりの姿は、思わず目を引かれてしまうような愛らしさです。

まるで立ってるようなシンクロポーズに反響

きんちゃんとむぎちゃんが見せた、まるで立っているかのようなシンクロポーズは、X上で多くの反響を呼んでいます。

「ポーズが完全一致してますね！可愛すぎます」「CMみたいw」といった声のほか、「遠目でペンギンかと思った」「背筋がピンとしていて、まるで人間みたいですね！笑」などの声も。さらに「猫がどうやってミーアキャットになったの？」「エジプトのピラミッドに描いてあるヒエログリフのようだ」など、ふたりのシルエットからさまざまな想像をかきたてられた人も多くいたようです。

息ぴったりのポーズで、多くの人の視線を集めたきんちゃんとむぎちゃんでした。

そんなふたりの飼い主さんのアカウント『我が家の黒猫』では、もともとはご実家の黒猫「クロ」ちゃんの様子を投稿していたそうです。

きんちゃんとむぎちゃんを迎えてからは、クロちゃんとあわせて3匹の様子が投稿されるようになりました。

日々の投稿では、2匹の成長ぶりとともに、おっとり愛らしいクロちゃんの姿も楽しめます。

飼い主さん、猫ちゃんたち、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「我が家の黒猫」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。