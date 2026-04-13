SNSで話題のインドネシア館・ヨヤクナシダンサーズがパフォーマンス 大阪・関西万博開幕1周年イベント
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万博記念公園（大阪府吹田市）で4月12日、大阪・関西万博開幕1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures Festival」が開かれた。
ステージプログラムでは、メディアに度々登場し、「ヨヤクナシデスグハイレル」のフレーズがSNSでも大きな話題となったインドネシア館のヨヤクナシダンサーズが、「恋するフォーチュンクッキー」「ヘビーローテーション」などのパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。
ヨヤクナシダンサーズは「これからもパフォーマンスを通して、このような機会に日本とインドネシアの懸け橋となっていきたい」と話した。
ステージプログラムでは、メディアに度々登場し、「ヨヤクナシデスグハイレル」のフレーズがSNSでも大きな話題となったインドネシア館のヨヤクナシダンサーズが、「恋するフォーチュンクッキー」「ヘビーローテーション」などのパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。
ヨヤクナシダンサーズは「これからもパフォーマンスを通して、このような機会に日本とインドネシアの懸け橋となっていきたい」と話した。
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