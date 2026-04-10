『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、就活でAIを使い「内定する人」と「落ちる人」のたった一つの違いについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「能力の差」だけでは説明できない

AIが一般的に普及するようになり、エントリーシートや面接の模擬回答など、AIを使って作る就活生も増えています。そんななかで、AIを活用して「内定をとりやすくなる人」と「落ちてしまう人」が出てきていると感じています。

この違いは一体なんなのでしょうか？

端的にいうと、面接官からみて「自分のことを詳しく言葉にできて、自社に合う」と感じさせられるかどうかの差なのです。

企業が見ているのは、「この人が自社に合うかどうか」「一緒に働きたいかどうか」です。

ESの書き方や情報収集の手段は変わりましたが、本質は変わっていない。この要件を満たせるほど、内定に近づきます。

AIで「落ちる人」の共通点

一方で、AIを使っても結果につながらない人には共通点があります。

それは、「AIに任せてしまっていること」です。

例えば、志望動機や自己PRをそのまま生成して提出してしまうケース。文章としては整っていますが、自分の言葉として腹落ちしていないため、面接で詰まってしまいます。

また、情報収集もAIに頼りすぎると、「知っている気になっている」状態になりやすいです。理解したつもりでも、自分の考えとして整理されていなければ、評価にはつながりません。

AIで「内定する人」の使い方

では、AIをうまく使って結果を出している人は何が違うのでしょうか。

一番大きいのは、「思考の補助として使っていること」です。

例えば、自分の経験を整理するために質問を投げたり、志望動機の構成を考えるヒントとして使ったりする。このように、あくまで“考えるための材料”として使っています。

その上で、最終的には自分の言葉に落とし込んでいます。ここができている人は、面接でも一貫性があり、説得力が出てきます。

また、AIのアウトプットをそのまま受け取るのではなく、「本当にこれでいいのか」と疑う姿勢も持っています。この一手間が、他の人との差になります。

AI時代の就活は、「使うか使わないか」ではなく、「どう使うか」で結果が分かれます。

AIを使っているかではなく、「自分の言葉で語れる状態になっているか」を一度確かめてみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）