¡Ú£Æ£±¡Û¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡õ¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥óÄ¶¥»¥ì¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡¡»ñ»º³Û¤Ï¡Ö¾®¹ñ¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¡×µé
¡¡£Æ£±¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤ÈÄ¶¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÎÄ¶¥»¥ì¥Ö¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²·î¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Ñ¥ê¤Ç°©À¥¤ò½Å¤Í¡¢ÊÆ£Î£Æ£Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë´ÑÀï¤Ê¤É¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤Æ¸òºÝÀâ¤¬Éâ¾å¡£¤½¤·¤Æ£³·îËö¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÁ°¤Ë¤Ïà¸¶½É¥Ç¡¼¥Èá¤Î²èÁü¤¬¿ôÂ¿¤¯³È»¶¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ£·Æü¤Ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ò°¦¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤¿Æ°²è¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸òºÝÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤È¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Î½ã»ñ»º¡Ä¤³¤Î¿·¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÍµÊ¡¤Ê¤Î¤«¡©¡¡£Æ£±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î»ñ»º³Û¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈà¤Ï·ÀÌó¶â¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ô²¯¥É¥ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î½ã»ñ»º¤Ï²¯£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£µ£²²¯±ß¡ËÁ°¸å¤È¹¤¯¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÉÔÆ°»º½êÍ¤ÏÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ËµÚ¤Ó¡¢ÉÙ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿³Ñ·Ð±Ä¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µð³Û¥Þ¥Í¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£³²¯£µ£°£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Î²Ô¤®¤Ï¥±¥¿¤¬°ã¤¦¡£¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬´ë¶È¸¢ÎÏ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë²áÄø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Î¿äÄê½ã»ñ»º£²£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£±£·£°²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÉÙ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥§¥¤¥×¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É£Ó£ë£é£í£ó¤Ï¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹ð·ÀÌó¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¿ôÀéËü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¼ý±×¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò»ýÂ³Åª¤Ê¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£²£³²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶£°£°²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ñ»º¤Ï¡¢¾®¹ñ¤Ê¤é¤Ð¹ñ²ÈÍ½»»¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë³Û¡£¾×·â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤Îº£¸å¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£