売り切れ前に、GET推奨ーー！【セザンヌの新作ハイライト】が40・50代に推せる♡

【CEZANNE（セザンヌ）】から、大人の肌悩みに寄り添ってくれそうなハイライトの新色が登場しました。メイクの仕上げに加えれば、くすみや影を自然にカバーし、肌が光のベールをまとったかのような質感に。今回は、40・50代にも推せるCEZANNEのハイライトをピックアップしてご紹介します。

肌の明るさを引き出す新色フィルターピンク

【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト 02 フィルターピンク」\693（税込）

ほんのりピンクに色づいたこちらのハイライトは、公式サイト曰く「気になるお肌のくすみや毛穴、赤みなどの肌悩みを補正するパウダーハイライト」という「トーンフィルターハイライト」から登場した新色です。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんは、「明るさや透明感を引き上げるピンクカラー」と解説。大人の肌にもなじみやすそうなミルキーな色合いで、上品な肌をつくれそう。粉含みの良さそうな山型ブラシが付属しており、小鼻などの細かい部分にもピンポイントで使いやすいはず。

自然にトーンアップする淡い発色

レポーターKaori.Fさんによる画像右上は、実際に肌へのせてみた様子を写したもの。ピンクの主張が強すぎず、肌色の延長線上にありつつもわずかにトーンアップした印象に。公式サイトによると「美容保湿成分配合」とのことで、メイク直しなどで重ねても、スキンケア効果にも期待できそう。上品な輝きが光を反射することで肌をなめらかに見せ、顔全体の印象を明るく整えてくれそうです。

繊細なツヤ感を演出する新色ペールハイライト

【CEZANNE】「ブレンドカラーチーク H1 ペールハイライト」\781（税込）

4色がアートのように配置された「ブレンドカラーチーク」を、手に取ったことがある人も多いのでは。そんな、注目のチークパレットにも、ハイライトとして使える新色が登場しました。「H1 ペールハイライト」は、ベージュ系、ホワイト系、イエロー系、ピンク系の淡色4色がセットされており、肌にツヤ感をプラスするのにうってつけかも。レポーターKaori.Fさんいわく、「繊細なのに埋もれない、上品なツヤ感」なのだそう。

4色のブレンド使いで立体的な顔立ちへ

画像の通り、単色ではそれぞれの色ごとにツヤ感や肌の上での発色も異なり、全色を重ねることで奥行きのある光沢が生まれることがわかります。その日の気分や肌の状態に合わせて色を組み合わせれば、厚塗り感を抑えつつ、ヘルシーなツヤをプラスできそうです。ギラつくのは避けたいけれど、健康的に見える輝きを加えつつ、立体感のあるメイクがしたい……そんな大人女性の望みを叶えてくれるはず。

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writer：内山友里