「シンプルに高見え」「使い回し抜群」いまGUで買いたい春コーデに大活躍するセールアイテム3選

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年3月27日から4月2日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、女性におすすめしたい春コーデに使える"1990円アイテム"を厳選して3つ紹介します。

「仕事用でも私用でも活躍します」

タックワイドパンツ

幅広めの腰帯と2タックにつながるセンタープレスにより、腰高かつ脚長に見える設計のパンツです。絶妙なワイドシルエットは身体のラインを拾いすぎず、かつすっきりとした印象をもたらします。

公式サイトのレビューでは、「カジュアルでも綺麗めでも何にでも使えて使い回し抜群です」「ぽっこりお腹が目立たないです。仕事用でも私用でも活躍します」「肉感を拾わず、お尻周りもきれいに見えてスタイルアップ効果あり」と好評です。

バレルレッグジーンズ

樽（バレル）のような曲線が印象的なシルエットのパンツです。膝のダーツやサイドの切替位置にこだわり、丸みがあるのにすっきりした印象をもたらします。

SNSでは「脚が長く見える」「履き心地いい」「お尻周りもスッキリと見せてくれる」と好評です。

スタンドカラーブラウスZ

オフィスやオケージョンコーデに重宝できるアイテムです。ほどよい厚みのあるジョーゼット素材を使用しています。バックファスナー付きです。

公式サイトの購入者レビューでは「シンプルで高見えします」「生地は厚め、シワにもならなく重宝してます」「フォーマルによいです」といった声が寄せられています。

いずれも4月2日までの限定価格は1990円です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）