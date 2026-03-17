妻夫木聡が“ツンデレ兄”に！伊藤沙莉の鋭いツッコミが冴える「夜マック」新CM放映開始

日本マクドナルドの「夜マック」新TVCMが、3月17日から全国で放映スタートします。

今回公開されたのは、昨年から続く「夜のマックは、はしゃいでる。」シリーズの新作。妻夫木聡さんと伊藤沙莉さんが兄妹役で登場し、夜ならではの“ちょっとテンションが上がるごはん”こと「倍バーガー」の魅力を、コミカルなやりとりとともに伝えています。

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■ 新TVCM「夜のマックは……倍バーガー」篇

午後5時からのディナー時間帯限定で楽しめる「夜マック」の中でも、特に人気を集めているのが「倍バーガー」。対象のバーガー（一部除く）に140円または260円を追加すると、パティが倍になるという、空腹時には抗いがたい仕様です。

2018年に登場して以来、今年で8周年。累計販売数は2億食を超え、昨年は年間3000万食超を記録したとのこと。夜に“ちゃんと食べたい”気分に寄り添うメニューとして、すっかり定着しています。

3月17日から放映される新CMでは、妻夫木さん演じる兄と、伊藤さん演じる妹がマクドナルドに来店。

「倍ダブルチーズバーガー」の圧倒的な4枚のビーフパティを前に、「おも！」と驚く妹に対し、兄は「しかし発想が軽い。マックがはしゃいでしまっているんだよ……」と少し呆れたような態度をとります。

しかし妹からは「でもお兄ちゃん、買ったんだよね？」「それはもう、はしゃいじゃってるよね」と鋭いツッコミが。

「そんなにははしゃいでない」と冷静を装いつつも、倍になったパティを前に思わずテンションが上がってしまう、妻夫木さんの“ツンデレな兄”の姿がクスッと笑える内容となっています。

■ 恋人寸前から急展開！？和気あいあいの撮影エピソード

2022年の初共演時は「夜を愛するドラキュラ店長と常連客」という、どこか恋人未満のような設定で共演していた妻夫木さんと伊藤さん。

久々の再会となった今作で急に「兄妹」設定になったことに対し、妻夫木さんが「前のシリーズでは、なんだか恋人になるような雰囲気だったのに……急に兄妹になって（笑）」と苦笑いすると、伊藤さんも「立場が変わりました（笑）」と大盛り上がり。まるで本当の兄妹のようなリラックスした空気で撮影がスタートしました。

妻夫木さんは“頑固だけど実ははしゃいでいる兄”を演じるため、監督と入念な打ち合わせを実施。セリフを何度も繰り返しながら挑んだ1回目のリハーサルから完璧な演技を披露し、監督からも「素晴らしいです！」と絶賛の声が上がりました。

一方の伊藤さんも、セリフが多くテンポの早いストーリーの中で、絶妙なトーンでツッコミを入れる難しい役どころ。スタンバイ中は談笑していても、本番の合図で一瞬にして“妹モード”に切り替わり、リズミカルな演技でスムーズにOKテイクを連発していました。

そして撮影現場で最も盛り上がりを見せたのが、「倍バーガー」の規格外のボリューム感でした。“はしゃいでるマック”を妹に見せつけるため、妻夫木さんがバーガーをグッと突き出すシーン。

スッと左腕を伸ばしてポーズを決めたものの、その予想以上の重さに「いや、これ……リアルに重いですよ！」と自身の右手で腕を支える事態に。慌ててスタッフがサポートに入るひと幕もありました。

伊藤さんも同様にその重量感に驚いたようで、カットがかかった後に「このバーガー、肉がズッシリしてますね〜（笑）」と目を丸くしており、二人とも倍バーガーの圧倒的なボリュームの虜になっていたようです。

■ 本当の兄妹みたい 爆笑と感動の出演者インタビュー

撮影後のインタビューでは、二人のプライベートなエピソードがたっぷりと語られました。

CMにちなみ、最近はしゃいでしまったエピソードを聞かれると、妻夫木さんは「TV番組でダーツに挑戦したんだけど、ド真ん中を射抜いたら賞金が100万円だったの。ビックリしちゃって…もう運を使い果たしたよね。はしゃいだ（笑）」と告白。

対する伊藤さんは、家である芸人さんの昔のYouTube動画でおでんランキングを見て、「ウチの夜ご飯どうする？」と急遽“おでんパーティ”を開催してはしゃいだという可愛らしいエピソードを披露してくれました。

そして話題は「兄妹との思い出」へ。末っ子の妻夫木さんは、兄にキャンプへ連れて行ってもらうと「自分も急に弟になれるっていうか、甘えられるのかな。その甘えていることに対して当たり前に兄貴は甘えさせてくれるから、なんかあの感じっていいですよね」と兄弟の良さを実感している様子。

一方の伊藤さんは、夫が実の兄（オズワルド・伊藤俊介さん）と飲んでいたところに合流した際、兄がいつの間にかお会計をすべて済ませて帰ってくれていたというイケメンエピソードを披露。

「お兄ちゃんってカッコよかったんだ！ってちょっと自慢に思いました（笑）」と語ると、妻夫木さんから「でも、どちらかというと会計せずに帰ってほしかったかな、キャラ的には（笑）」とツッコミが入り、笑いを誘っていました。

さらに伊藤さんが「私の結婚の時も、私に向けて歌い出した瞬間に、ワンフレーズめで泣き崩れて（笑）」と兄の妹想いな一面を明かすと、妻夫木さんは「妹が欲しかったからわかる気がする。なんかいいな……泣けてくる」と大いに感動していました。

最後にこの春に挑戦したいこととして、妻夫木さんが「昔、料理が趣味だったから。ポテトはもう作ったことがあるから……次はバーガーを作ってみたいね」と語ると、すかさず伊藤さんが「倍（バーガー）で作ってください（笑）」とリクエスト。

そんな伊藤さんは、2年前にピクニックセットを一式揃えたのに一度もできていないため、「今年の春はいい加減ピクニックしたい」と意気込んでいました。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031705.html