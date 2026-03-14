とうあ、引き締まった美ボディ堂々披露 クールなオーラ漂う【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのとうあが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】とうあ、美ウエスト際立つコーデ披露
インナーがのぞく薄手のシースルートップスを着こなしたとうあ。美しいデコルテや引き締まったウエストが際立つスタイリングに仕上がっており、クールなオーラを漂わせた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】とうあ、美ウエスト際立つコーデ披露
◆とうあ、美ボディ際立つランウェイ
インナーがのぞく薄手のシースルートップスを着こなしたとうあ。美しいデコルテや引き締まったウエストが際立つスタイリングに仕上がっており、クールなオーラを漂わせた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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