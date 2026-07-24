7月20日、“海の日”に恵比寿に降り立ったのは、ディズニー映画の主人公・モアナだ。同日開催されたのは、31日に公開する映画『モアナと伝説の海』のジャパンプレミアイベント。オーディションを勝ち抜き、モアナを演じたキャサリン・ランガイアと、相方のマウイ役を演じる、世界的スターのドウェイン・ジョンソンが来日してファンを沸かせた。「同映画はディズニー作品で、2017年にアニメ版が公開されてヒットし、2024年に続