Image: 株式会社トライ・アングル

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ドライブ中、急に暗いトンネルに入ってヒヤッとしたことはありませんか？

瞬間調光サングラス「RS-901P」は、そんな瞬間的な視界をサポートするアイウェアです。

トンネルに入っても視界の明るさを保ちやすい

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このサングラスの特長は、一瞬でレンズの濃さが変わること。光センサーが周囲の明るさを感知して、液晶フィルムが透過率を調整してくれます。

車でトンネルに入った瞬間や、建物の影に入ったとき。濃度が今変わっていく違和感、ほとんどないのが心地いいんです。

晴れの日も、夕暮れも。1本でこなす透過率8〜25％

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サングラス選びで迷うのがレンズの暗さですよね。このプロダクトは、光を通す割合（可視光線透過率）を8〜25％の間で自動調整します。

日差しが強い真夏の海辺では、しっかり暗い8％に。少し日が陰ってきた夕方の散歩では、視界を確保する25％に…と、レンズが環境に適応する感覚です。

独自の液晶技術が支える、安定した見やすさ

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なぜこれほどスムーズに色が変わるのか。その理由は、レンズに挟み込まれた薄い液晶フィルムにあります。

センサーが光をキャッチすると、フィルム内の分子が動き、取り込む光の量をコントロールする仕組みです。たとえば、木漏れ日が続く道をサイクリングしているとき。光と影が交互にやってくるシーンでも、視界の明るさが一定に保たれやすいんです。

スマホもナビも。液晶が見やすい偏光の秘密

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偏光サングラスをかけるとスマホの画面が真っ暗で見えない…。そんな経験がある方も多いはず。

「RS-901P」は、偏光の度合いをあえて最適化することで、この問題を扱いやすくしています。まぶしさを抑えつつ、液晶画面からの光は通す絶妙なバランス。外出先でGoogle マップを確認するときに、わざわざサングラスをずらす必要がありません。

一瞬の応答速度、使い勝手のいい透過率、そして計算された偏光度。これらが組み合わさることで、外で活動するときの「見る」という体験が、よりフラットなものになりそうです。

「こんなサングラスを探していた」という方も多いはず。瞬間調光サングラス「RS-901P」がお得に手に入る期間もあとわずか。気になる方はお早めにチェックしてみてください！

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