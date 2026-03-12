「気になる場所を旅しながら、お金も稼げる」と話題の「おてつたび」。Q＆Aや体験談を通じて、その仕組みと人気の理由に迫ります。宿泊先つきで旅費を抑えられるという魅力や50代以上の参加者が増えている理由など、新しい旅のスタイルを詳しくご紹介します。

子育て後の新しい旅のかたち。自分の可能性が広がった

新たな旅のスタイルとして、いま注目を集めている「おてつたび」は、旅先で働くことで、プチ稼ぎもできるサービス。現地までの交通費は自己負担ですが、宿泊場所は受け入れ先が用意してくれるため、旅費を抑えながら気になる地域を訪れることができます。

エリアは日本全国にわたり、仕事内容は旅館の配膳や清掃、レストランの接客、野菜や果物の収穫…とさまざま。仕事を終えたあとに滞在期間を延長して、のんびりその地域を楽しむ人も多いそう。

子どもの独立を機に、50代でおてつたびに挑戦したHさん。愛媛でミカンの収穫に参加したり、鳥取のスキー場で働いたりと、各地を巡っているそう。

「地元のスーパーで買い物をするなどディープな体験ができるのが楽しいです。滞在先に住む友人を訪ねることも」

働きながら各地を巡る新しい旅のスタイル

「おてつたび」の広報・早川さんによると、参加者の約3割は50代以上。

「子育てを終えて時間や心にゆとりが生まれ、『新しいことをしてみたい』と参加する方が増えています。仕事を通じて地元の人や参加者との交流が生まれ、『この年齢で新しい友人ができるとは思わなかった！』と喜ぶ方も」

ただ旅をするだけでなく、その地域と人に深く関われるのがおてつたびの魅力。新しい旅の選択肢として検討してみては？

気になるおてつたびQ＆A

おてつたびについての疑問を、Q＆A形式で解消していきます。

Q．おてつたび先でのおすすめの楽しみ方は？

A．地域や人との新しい出会いを楽しみましょう

働きながら地域の暮らしを体験し、ただ観光するだけではわからない、地域の魅力を深く知ることができるのがおてつたびの醍醐味（だいごみ）。地元の人や参加者と意気投合し、旅が終わったあとも交流が続くケースも多いそう。

Q．おてつたび初参加のときに気をつけることは？

A．心配な人はまず説明会や体験談をチェック

募集ページには日程や給与、作業内容に加え、滞在先の環境やまかないの有無なども詳しく書かれているので事前に確認を。初参加者向けの説明会に参加したり、公式サイトに掲載された体験談を読んでおくのもおすすめです。

Q．旅に参加するために必要な日数は？

A．1泊2日〜参加できる旅も！

おてつたびの募集は最短で1泊2日から。なかには最長2か月間の案件もあります。休憩時間や休日はきちんと確保されているため、働きながら地域の魅力をしっかり味わえます。

Q．どんなおてつたびが人気ですか？

A．温泉つきのものが人気です

宿泊業、農業、飲食業…と業種はさまざまですが、なかでも仕事のあとに温泉を楽しめるものが好評。ホームページから「温泉入浴可能」「まかないつき」などのタグで検索できます。

Q．1人で参加しても大丈夫ですか？

A．95％が1人での参加です！

夫婦や友人同士で申し込める募集もありますが、95％は1人で参加。滞在先では衣食住をともにして働く仲間たちと自然と打ち解けるため、寂しく感じる心配はありません。