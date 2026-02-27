メイクのプロが現場で使う「ドラストで買えるコスメ」ヘアメイク達に聞いた「コスト以上の価値」







プライス以上に活躍する名品

日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？







【Recommenders/Hair&Make-up Artist】

岡田知子さん（TRON）/＠tomokookada、淡路美里さん（POIL）/＠misatoawaji







「肌悩みを隠しながら同時にケア」

エクセル エシリアル セラムコンシーラー ER03 1,760円／常盤薬品工業 お客さま相談室（サナ）



「肌悩みに適した美容液成分を配合した、なんともありがたいコンシーラー。ピンクトーンのER03は、目の下のクマやくすみのカバーにおすすめ。血色感が生まれて、肌づくりがもっと楽しくなる」（岡田さん） 薄く軽やかなつけ心地で、表情にフィット。







「“盛りたい”“盛らない”どちらにも」

ピメル うそつき美束マスカラ 透け感ブラック 1,430円／ｐｄｃ お客さま相談室



「まつ毛を根元から持ち上げるメタルコームと透け感のあるマスカラ液のおかげで、簡単にナチュラルなまつ毛が完成。下まつ毛にも塗りやすく、盛りたいときの下地としても優秀です」（岡田さん） 360度のメタルコームと粘度のある液が、束感のつくりやすさを実現。







「水洗い不要でブラシが清潔に」

ブラシドライクリーナー 1,078円／コージー本舗



「このスプレーを吹きかけたティッシュペーパーの上で、ブラシをくるくるするだけ。残ったパウダーやラメを瞬時に落とし、時短できれいに。水洗い不要・速乾なので、何度もメイクチェンジが必要な現場でも役立っています」（淡路さん） 速乾性に優れ、手入れのあとすぐにメイクが可能。抗菌成分を配合。







（実力以上のハイコスパ・コスメ）

