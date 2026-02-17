田中碧はプレミアリーグ4試合連続出番なし…リーズは終盤の被弾でアストン・ビラとドロー
[2.21 プレミアリーグ第27節 アストン・ビラ 1-1 リーズ]
リーズは21日、プレミアリーグ第27節でアストン・ビラに1-1で引き分けた。MF田中碧はベンチ入りするもリーグ戦4試合連続で出番なしとなった。チームはPK戦で勝利したFAカップを含めて公式戦4試合負けなしとなっている。
試合が動いたのは前半31分だった。リーズがゴールまで距離があるところの左中間で直接FKを獲得。MFアントン・シュタハはGKエミリアーノ・マルティネスの位置を見て直接ゴールを狙うと、ボールはゴール左上隅に吸い込まれてスーパーゴールで先制した。
追いかけるアストン・ビラは前半41分、DFマティ・キャッシュのクロスにFWオリー・ワトキンスが飛び込んだがDFジョー・ロドンにブロックされた。同45+1分にはMFドウグラス・ルイスのクロスをDFタイロン・ミングスがフリックし、MFアマドゥ・オナナがゴールエリア内からシュート。決定機になったもののGKカール・ダーロウに阻まれ、こぼれ球はゴール前のワトキンスの足下に入ったがダーロウが手で弾き出した。
後半23分にはアストン・ビラのMFエミリアーノ・ブエンディアがミドルシュートを放つと、GKの手をかすめたボールはポストにヒット。こぼれ球をワトキンスが押し込んだがワトキンスはオフサイドだった。一方のリーズは同29分、DFジェイデン・ボーグルのクロスをFWルーカス・ヌメチャがダイビングヘッドで合わせるもGKの好守に遭ってスコアは変わらなかった。
リーズの1点リードで終盤に突入するも後半43分、アストン・ビラの左CKをDFエズリ・コンサが頭で折り返すとFWタミー・エイブラハムが押し込んで同点に成功。そのままタイムアップを迎えて両チームとも勝ち点1を積み上げるにとどまった。
リーズは21日、プレミアリーグ第27節でアストン・ビラに1-1で引き分けた。MF田中碧はベンチ入りするもリーグ戦4試合連続で出番なしとなった。チームはPK戦で勝利したFAカップを含めて公式戦4試合負けなしとなっている。
試合が動いたのは前半31分だった。リーズがゴールまで距離があるところの左中間で直接FKを獲得。MFアントン・シュタハはGKエミリアーノ・マルティネスの位置を見て直接ゴールを狙うと、ボールはゴール左上隅に吸い込まれてスーパーゴールで先制した。
後半23分にはアストン・ビラのMFエミリアーノ・ブエンディアがミドルシュートを放つと、GKの手をかすめたボールはポストにヒット。こぼれ球をワトキンスが押し込んだがワトキンスはオフサイドだった。一方のリーズは同29分、DFジェイデン・ボーグルのクロスをFWルーカス・ヌメチャがダイビングヘッドで合わせるもGKの好守に遭ってスコアは変わらなかった。
リーズの1点リードで終盤に突入するも後半43分、アストン・ビラの左CKをDFエズリ・コンサが頭で折り返すとFWタミー・エイブラハムが押し込んで同点に成功。そのままタイムアップを迎えて両チームとも勝ち点1を積み上げるにとどまった。