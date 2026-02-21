¸ÞÎØÉ½¾´¼°¤Ç¸í¤Ã¤¿¹ñ´ú¤ò·«¤êÊÖ¤··ÇÍÈ¡Ä´Ú¹ñ¤Î·ãÅÜ¤ËÁÈ¿¥°Ñ¼Õºá¡¢Î¢¤Ç¤Ï¼èºà¶è²è¤Î¡È¾Ãµî¡É¤â¡©
´Ú¹ñ¤Î¡È¥¹¥¥Ã¥×¡É¤ËÂ³¤¡¢´Ú¹ñ¹ñ´ú¤ÎÀ½ºî¥ß¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¸øÀµ¡¢Âº½Å¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÎéµ·¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ðËÜ¤¬ÍÉ¤é¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇºÆÇ³¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¡È°°Æü´ú¡ÉÌäÂê
¤Þ¤º¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡Ê¶¦Æ±¼èºà¶è°è¡Ë¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÌäÂê¤À¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000m¤Î»î¹ç¸å¡¢¶¦Æ±¼èºà¶è°è¤Ë¤Ï¹ñÊÌ¤Î¶è²è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ä¤È¤³¤í¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¤³¤Ã¤½¤ê´Ú¹ñ¤À¤±Çí¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Î¤È¤¤ÏÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆÃÄê¹ñ¤Î¶è²è¤ò¾¡¼ê¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê剝¤¬¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼Õºá¤·¡¢Àµ¤»¤Ð¤è¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¡¢±¿±Ä¾å¤Î²á¤Á¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Ç§¼±¤ÎÌäÂê¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¶¯¹ñ¤À¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Î¶è²è¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢½àÈ÷ÉÔÂ°Ê¾å¤ËÎé¤ò·ç¤¯¡£
ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥À¥ëÉ½¾´¼°¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿´Ú¹ñ¹ñ´ú¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÂÀ¶ËÌÏÍÍ¤Î³ÑÅÙ¤¬È¿»þ·×²ó¤ê¤Ë·¹¤¤¤¿¡¢Àµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸í¤ê¤¬1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ÃË»Ò1000m¡¢1500m¡¢½÷»Ò1000m¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤¿¡£
Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¹³µÄ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£Áª¼êÂ¼¤ÎIOC¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¸ø¼°µ¬³Ê¤Î¹ñ´ú¤È¸í¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¹ñ´ú¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¡¢À§Àµ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¸ø¼°½ñ´Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ´úµ¬³Ê¤ÎºÆ³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£IOC¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï²á¤Á¤òÇ§¤á¡¢ºÆ°õºþ¤ª¤è¤ÓÁ¼ÃÖ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ðËÜ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢¿®Íê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¹ñ¤òÊ¿Åù¤ËÂº½Å¤¹¤ë¾ì¤À¡£¤½¤Î´ðËÜ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤â°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£