パパブブレ桜シリーズ2026♡夜桜復活の春限定

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」から、春の高揚感を映し出す桜シリーズ第一弾が2026年2月26日（木）より発売。満開の桜から幻想的な夜桜まで、多彩なデザインと味わいで春の情景を表現します。全国のパパブブレ店舗および公式サイトにて展開される、今だけの特別なラインアップです♡

情景を映す桜ミックス

毎年人気の「桜ミックス」は、今年“夜桜”の絵柄が復活し、さらに満開の桜の木のデザインを新たに追加。昼から夜へと移ろう春の風景を一袋に閉じ込めました。

製法を一部改良し、花びらにやわらかな丸みを持たせることで、より可憐で繊細な印象にアップデート。漢字をあしらったデザインや、よく見ると隠れた花びらの遊び心も魅力です。

フレーバーは甘い系2種とさっぱり系3種の全5種類。新作「ブラックチェリー」は夜桜をイメージした深みのある味わいで、春の余韻を引き立てます。

桜ミックスBAG

価格：740円

桜ミックスLJAR／桜ミックスSJAR

左 価格：2,850円／右 価格：1,280円

桜ミックスBIGJAR

価格：4,500円

桜ミックス小分けセット

価格：1,840円

用途に合わせて選べる豊富なラインアップです。

春彩る桜バブレッツ

春の定番として愛される桜モチーフのバブレッツも登場。可憐なお花のフォルムに、やさしい彩りを添えた一品です。

ピンクは甘酸っぱい「さくらんぼ」、白はふんわり香る「桜」フレーバー。見た目の華やかさと春らしい味わいを両立し、卒業や入学のお祝いにもぴったりです。

桜バブレッツ2個

価格：360円

桜バブレッツ9個

価格：1,600円

春の贈り物に桜の彩りを♡

満開の華やぎから夜桜の余韻まで、春の物語を詰め込んだ桜シリーズ。味わいはもちろん、手に取った瞬間から心が弾むデザインも魅力です。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも。

季節限定のときめきを、ぜひ楽しんでみてください♪