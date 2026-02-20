パパブブレ桜シリーズ2026♡夜桜復活の春限定
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」から、春の高揚感を映し出す桜シリーズ第一弾が2026年2月26日（木）より発売。満開の桜から幻想的な夜桜まで、多彩なデザインと味わいで春の情景を表現します。全国のパパブブレ店舗および公式サイトにて展開される、今だけの特別なラインアップです♡
情景を映す桜ミックス
毎年人気の「桜ミックス」は、今年“夜桜”の絵柄が復活し、さらに満開の桜の木のデザインを新たに追加。昼から夜へと移ろう春の風景を一袋に閉じ込めました。
製法を一部改良し、花びらにやわらかな丸みを持たせることで、より可憐で繊細な印象にアップデート。漢字をあしらったデザインや、よく見ると隠れた花びらの遊び心も魅力です。
フレーバーは甘い系2種とさっぱり系3種の全5種類。新作「ブラックチェリー」は夜桜をイメージした深みのある味わいで、春の余韻を引き立てます。
桜ミックスBAG
価格：740円
桜ミックスLJAR／桜ミックスSJAR
左 価格：2,850円／右 価格：1,280円
桜ミックスBIGJAR
価格：4,500円
桜ミックス小分けセット
価格：1,840円
用途に合わせて選べる豊富なラインアップです。
春彩る桜バブレッツ
春の定番として愛される桜モチーフのバブレッツも登場。可憐なお花のフォルムに、やさしい彩りを添えた一品です。
ピンクは甘酸っぱい「さくらんぼ」、白はふんわり香る「桜」フレーバー。見た目の華やかさと春らしい味わいを両立し、卒業や入学のお祝いにもぴったりです。
桜バブレッツ2個
価格：360円
桜バブレッツ9個
価格：1,600円
春の贈り物に桜の彩りを♡
満開の華やぎから夜桜の余韻まで、春の物語を詰め込んだ桜シリーズ。味わいはもちろん、手に取った瞬間から心が弾むデザインも魅力です。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも。
季節限定のときめきを、ぜひ楽しんでみてください♪