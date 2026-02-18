2月17日、歌手の華原朋美が自身のXを更新。《ちょい旅行きました飛行機》と海外旅行を楽しんだことを報告し、息子とのツーショット画像をアップ。《#日焼け #ちょい旅 #暑かった》とハッシュタグも記載し、南国へ行ってきた様子だ。

「髪を短くした華原さんが、うっすら日焼けしてキリッとした顔つきで笑顔を浮かべています。2025年9月頃からすっかりスリムになり、自身のブログでは約30kgダイエットしたことも告白していました。今年1月26日には髪の毛をバッサリとカットしてイメチェン。若返ったと話題になっています」（芸能記者）

華原は現在51歳。1992年にスカウトされ芸能界入り。1993年に『さんまのナンでもダービー』（テレビ朝日系）でレギュラーアシスタントとなり、テレビに初出演。この頃の芸名は三浦彩香だった。1994年に遠峯ありさに改名し、アイドル活動を開始。フジテレビの深夜バラエティ『天使のU・B・U・G』出演時に小室哲哉に見初められ、交際関係になった。そして1995年、華原朋美として歌手デビューする。

「当時、小室さんは取材を受けた『FRIDAY』で《アーティストに手をつけたのではなく、プライベートの恋人に曲を書いてデビューさせただけです》と語っていました。デビュー曲の『keep yourself alive』はいきなり37万枚の大ヒット、2枚目のシングル『I BELIEVE』、3枚目のシングル『I’m proud』と連続ミリオンの特大ヒットを連発して天下を取りました」（前出・記者）

しかし1998年12月に小室と破局後、華原は数々のトラブルに見舞われる。1999年に自宅でのガス事故で救急搬送される騒動が起き、事務所移籍や、薬物依存疑惑などで心身ともに疲弊。体型も変化し、2000年には無期限休養に入って海外留学することになる。

「2001年の帰国後も精神的に不安定な状態は続きました。しかし2019年5月4日に妊娠6ヶ月、父親であるお相手は外資系企業に勤める一般男性と発表。45歳で一児の母となりました。その後、子供の父親とは破局し、2021年に個人事務所の社長兼マネージャーと結婚しますが、金銭トラブルや独立を巡って対立し翌年に離婚。波乱続きです。しかし、最近になってようやく精神的にも安定したようで、ルックスも1998年前後の全盛期に近づいてきています」（前出・記者）

Xではすっかり様変わりした華原の姿に

《昔の華原朋美じゃん！》

《朋ちゃん、とっても綺麗》

と絶賛の声とともに、《え、華原朋美ってこんな顔だったかな．．？》《これ華原朋美らしいけど華原朋美に見えない…》と戸惑う人も見られる。

いずれにせよ、活力が戻ったのなら何よりだ。あの頃の“朋ちゃん”のように、再ブレイクするかもしれない。