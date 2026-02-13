麻薬取締法違反容疑などの疑いで書類送検され先月30日付で不起訴処分となった女優の米倉涼子（50）主演の映画「エンジェルフライト THE MOVIE」が13日、アマゾンプライムビデオで公開。SNSでは早速視聴したファンから反応が寄せられている。

Xでは「エンジェルフライトThe MOVIE観てたんだけどめっちゃ泣いた」「2時間で摂取していい感動の量じゃない わかってはいたけどギャン泣き」「待ちに待ったシーズン2ではなく『エンジェルフライト THE MOVIE』ずっと待ってました」と感動の声が。

米倉の姿にも「良かった…！（待ってた…！！）ちょっとホッ…」「エンジェルフライト。これ好きだったから見られるの楽しみ。これは米倉さんじゃなきゃダメ」「米倉涼子さんの件でどうなるかハラハラしていたのでうれしい」「米倉涼子様が好きなのでエンジェルフライト見始めた！」などのコメントが寄せられた。

昨年10月、週刊文春に関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じられていた。昨年9月から仕事のキャンセルが相次ぎ、心配の声が上がっていた。