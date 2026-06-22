警察車両の赤色灯宮城県警と東北厚生局麻薬取締部の合同捜査本部は22日、覚醒剤取締法違反と麻薬特例法違反の疑いで、薬物密売グループのリーダー格で無職高橋敏夫容疑者（72）＝同県大崎市＝を逮捕したと発表した。「東北の麻薬王」と呼ばれ、捜査本部は約40年前から密売で主な収入を得ていたとみている。他のメンバーで宮城県の20〜50代の男女4人も逮捕。いずれも起訴されている。2024年に本格的に捜査を始め、昨年1月から今