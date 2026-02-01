この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル」で活動するカムラフウフが、「【わんこと全国旅#15】 コンビニRVパーク体験＆関東圏内のキャンピングカー屋さんに色々お邪魔したら凄かった！」と題した動画を公開。東京湾アクアラインのパーキングエリア「海ほたる」での駐車検証や、ローソンが運営する「RVパーク」での車中泊体験など、キャンピングカー旅の実用的な情報を紹介しています。



動画は、神奈川から千葉へ向かう場面から始まります。カムラフウフは、キャンピングカーで初めて走行するという東京湾アクアラインの「海ほたる」に立ち寄ります。一般車の高さ制限が2.5mであるのに対し、所有するキャンピングカー「オステリア」の車高は2.85m。大型車用の駐車スペースに無事停められるかを検証します。施設内では足湯や景色を楽しみ、おにぎりや唐揚げを味わう様子も収められています。



続いて、千葉と埼玉のキャンピングカー販売店を訪問。千葉県の「デルタリンク千葉」では、オリジナル仕様のキャンピングカー「ダーウィン D5」を紹介。輸入車をベースにしながらも、乗降口を日本の道路事情に合わせて左側に設置するなど、国内での使いやすさを追求した工夫が凝らされています。



埼玉県の「キャンピングカーランド埼玉」では、同店で一番人気だという「セレンゲティ525」を見学。高い断熱性を実現する構造や、車内の至る所に設置された豊富な収納スペース、大人3名が就寝可能な広々としたバンクベッドなどが特徴です。



旅の終わりには、ローソンが運営する「コンビニRVパーク」での車中泊を体験。利用料金やチェックイン・アウト時間、電源やゴミ処理のルールといった具体的な情報を解説します。さらに、視聴者から寄せられた「車内での着替え」という疑問に対し、2段ベッドスペースをカーテンで仕切って更衣室として活用するアイデアも披露しました。



