この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国人の土地・不動産購入で日本が危機に！投資家は今すぐこれで対策してください！」と題した動画で、中国の富裕層が日本の不動産を現金で購入する背景にある、非合法な送金ネットワーク「地下銀行」の実態と、それに伴うリスクについて警鐘を鳴らした。



動画で宮脇氏は、中国では個人の海外送金が年間5万ドル（約750万円）までと厳しく制限されているにもかかわらず、数億円規模の不動産が現金で取引されている現状に疑問を呈した。そのカラクリとして、銀行を介さず国境を越えて資金を移動させる「地下銀行」の存在を指摘する。



宮脇氏によると、地下銀行は「中国国内での送金」と「日本国内での送金」を組み合わせることで、実際には「キャッシュ自体は一円も国境を越えていない」状態で資金移動を可能にする仕組みだという。この方法は各国内の取引で完結するため追跡が極めて困難だが、一方で犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）に利用される温床にもなっていると解説した。



さらに宮脇氏は、こうした取引に関わることのリスクを強調。不動産の売主が受け取った代金が地下銀行経由だった場合、「最悪の場合、マネロン疑いで（自身の銀行口座が）凍結される」可能性があると警告する。カナダやオーストラリアではすでに対策が強化されている一方、日本では規制が追いついていない現状を指摘。最後に宮脇氏は「日本人投資家に対して、取引相手の資金源の透明性を確認することが重要である」と、動画を締めくくった。