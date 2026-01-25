ブンデスリーガ 25/26の第19節 アイントラハト・フランクフルトとホッフェンハイムの試合が、1月24日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・ウズン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはマックス・メルステト（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はベンチからのスタートとなった。

18分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのアルノー・カリムエンド（FW）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

ここで前半が終了。1-0とアイントラハト・フランクフルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ホッフェンハイムが同点に追いつく。バウター・ブルヘル（MF）のアシストからマックス・メルステト（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに60分ホッフェンハイムが逆転。オザン・カバク（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

61分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ファールス・チャイビ（MF）、ジャン・ウズン（MF）に代わりアンスガー・クナウフ（FW）、ヒューゴ・ラーション（MF）がピッチに入る。

65分ホッフェンハイムが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが1-3で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-01-25 01:30:26 更新