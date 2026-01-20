激熱の「ブリッド」ブース！最新シートはスピーカー内蔵!?　豪華ゲストのトークショーも｜東京オートサロン2026｜

日産の「新型“2列・4人乗り”ミニバン」に反響多数！ “大人2人”寝られる「割切り仕様」に「待ってました」「いさぎよい」の声も！ 新型“車中泊”モデル「セレナ“マルチボックス”」に寄せられた“熱視線”とは