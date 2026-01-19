『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』、福山潤・渕上舞・岡本信彦が集結する完成披露試写会開催決定 チケット抽選先行受付もスタート
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の完成披露試写会が、2月22日18時より新宿バルト9にて実施されることが決まった。
【写真】『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』、新規描き下ろし特典付きの第2弾ムビチケカードが登場
原作の『暗殺教室』は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した松井優征の漫画。椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、超生物・殺せんせーを相手に“暗殺”を通して成長していく物語だ。
本作は、テレビアニメ＆原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円として、これまで映像化されなかった原作エピソードを完全新規制作で描く物語を中心にした“暗殺”×“青春”エンターテインメント。監督は本作が劇場版初監督となる北村真咲、脚本は『暗殺教室』のテレビアニメシリーズで構成・脚本を担当した上江洲誠が務める。
完成披露試写会には、マッハ20の超生物・殺せんせー役を務める福山潤、温厚な性格ながらも暗殺の才能に秀でる潮田渚役と渚にうり二つの蛍役の渕上舞、成績優秀だが素行不良でいたずら好きの赤羽業（カルマ）役を演じる岡本信彦が登壇。舞台あいさつでは、10年越しに『暗殺教室』で再会した3名が、当時の思い出や本作への思いについて語り合う。
本イベントのチケット抽選先行受付は、1月19日10時よりローソンチケットにて開始となる。
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、3月20日より全国公開。
