フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【全身ベスト集】総再生回数1706万回！大人気トレーニング総集編（お尻 / 脚 / 腹筋 / 背中）」と題した動画を公開。この動画は、これまで特に人気が高かったお尻、背中、腹筋のトレーニングをまとめた総集編です。時間がある日にまとめて取り組むことで、全身を効率良く鍛えることができます。



動画は「お尻」「背中」「腹筋」の3パートで構成されています。最初はお尻のトレーニングからスタート。四つん這いの姿勢で行う10種目の動きで、お尻全体にアプローチしていきます。のが氏も「かなりきつい」とコメントするほど負荷の高い内容ですが、その分高い効果が期待できると説明しています。



続いて、背中のトレーニングです。こちらも「1回で変わる」と話題になったプログラムで、肩甲骨を中心にほぐし、鍛えていきます。座ったままできるストレッチが中心で、姿勢改善や肩こりの解消に繋がる動きを紹介しています。



最後は、下腹部に効く腹筋トレーニングです。3種目の動きを3周繰り返す構成で、ぽっこりお腹の解消を目指します。のが氏は、腰を反らさず、常にお腹を丸める意識を持つことがポイントだと解説しています。



各トレーニングは単体でも効果的ですが、組み合わせることでより総合的なボディメイクが可能です。日々のコンディションに合わせて、全身の引き締めを目指してみてはいかがでしょうか。