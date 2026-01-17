＜あるある？＞わが子がトップ高校から名門大学へ。ママ友から嫉妬にまみれた言動を取られるようになった…
人という生き物は、表面的な肩書や実績に弱く、いとも簡単に態度を変える人も珍しくありません。もちろん、そのような付加価値にはまったく興味がないという方もいるでしょうけれど……。
『子どもがトップの高校や大学に入ったら、周囲の人の反応も変わるものなの？』
投稿者さんの友だちのお子さんは、学力の高いいわゆる「トップ校」となる高校へ進学し、さらに上位の大学へと進学を決めたのだそう。しかしなにやら周囲の態度が急に変わったことに悩んでいるのだとか。これまでの態度を急変されると、どのように対応したらいいか悩みますよね。あまりにも態度が変わりすぎると、なんだか信用できなくなる……なんてこともあるかも。
『まんまうちのことだ。周りの人たち、コロッと態度が変わったよ。その人たちのことは金輪際信用しないことにしている』
『羨望と嫉妬にまみれた態度を取られることもあるでしょうね。だから子どもの進学先や就職先などは話さない方がいいよ』
突然急変する周囲の態度。とくにママ友の場合、わが子との比較などもあることから露骨に態度を変える人もいるようですね。かなりの数のママたちから、「あるある」だといった声が寄せられていました。いい方向へ態度を変えてくれればいいのですがそうもいかないのでしょう。たとえいい方向だったとしても、急に態度を変えられたら疑心暗鬼にもなりますよね。「ママ友なんてそんなものだから」なんていう声も寄せられるほどですし、あまり気に病まない方がいいのかもしれません。
失礼な態度の急変に落ち込む
『反応が変わったとして悩むことなのかな』
よくも悪くも急変した周囲の反応・態度。そのような現状に悩む必要はないのではといった疑問の声も寄せられています。たしかに考え方次第。ママ友は子どもの成長とともに付き合い方が変化しやすいですよね。わが子が大学進学まではたしたとなれば、疎遠になるママ友も自然と増えるのではないでしょうか。とはいえ、長くお付き合いしたいと思っていたママ友などもいるかもしれませんから、落ち込む可能性もありそう。また、手のひらを返すような態度を取られ、どのように反応すればいいかを悩むケースもありそうです。
『うちは「娘ちゃんはもっと勉強できないと思っていたよ。ビックリ、意外！ なんか信じられない。いつもボサっとしているし」と、ストレートに娘の悪口を言われた。態度だけならいいよね。言葉にされると落ち込むよ』
ストレートすぎる物言いをされたママからの体験談も寄せられました。これはかなりヒドイですよね。なんであろうと、言っていいことと悪いことがあるにもかかわらず、言ってはいけない言葉を丁寧に選んで並べられる神経にこちらがビックリです。実は投稿者さんのママ友さんも「子どもと話していたんだけど、お父さんが頭よさそうだもんね」なんてママ友さんを下げるような発言を平然とされたのだそう。このようなことを言われたらどのように返せばいいのでしょうね。そのようなことを考えるだけでもうんざりしそうです。
これを機に「人間関係」の整理を
『ママ友なんて子どもを介しての知り合いだからね。子ども同士仲がいいうちは親の交流もあるけど、子ども同士の付き合いがなくなれば親の交流もなくなる。スーパーで会ったときに立ち話する程度よ。大学生になってもママ友付き合いのある方が稀だし。これを機にお付き合いを整理したらいいと思うわ』
ママたちから寄せられた声を見ると、その場は適当に当たり障りのない対応をしておいて、しれっとフェードアウトまたはカットアウトしてしまえばいいといった声が目立ちました。わが子の門出を一緒に喜んでくれない言動をするような周囲の人・ママ友などは、この機会に関係を整理してしまってもいいのです。自分やわが子を大切に思ってくれる人とだけを選んで生きていったって何も悪くないのですから。