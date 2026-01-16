¸¼´Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¾×·â¤Î¥Ýー¥º¡Ù¤ËÇú¾Ð¤ÎÀ¼¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÈ¯¸«£÷¡×¡Ö²È¤Î¼ç¤Ë¤ã¤ó¤³£÷¡×¤È11ËüÉ½¼¨
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¸¼´Ø¤Ë¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢11.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¸¼´Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¾×·â¤Î¥Ýー¥º¡Ù¤ËÇú¾Ð¡Û
¥Ù¥ó¥Á¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Ç
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ýー¤ÎÒì¤¡Ä¤È¤¤É¤¥Æ¥È¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ýー¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ýー¤Á¤ã¤ó¤¬¸¼´Ø¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¸¼´Ø¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Æ¡¢¤°¤Ç～¤ó¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ýー¥º¡£ÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¡¢¼êÂ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢¤ªÊ¢´Ý½Ð¤·¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·Éô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²æ¤¬Êª´é¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤Î¼ç¤«¡Ä¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ¢¤ê¤ò¸¼´Ø¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ýー¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¥Ýー¥º¤ËXÌ±¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
¸¼´Ø¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ýー¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¤ªー¤è¤¯Íè¤¿¤Ê¡¢¤Þ¤¢ºÂ¤ì¤ä¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥¦¥©ー¥Þー¡×¡Ö¿Í´Ö¤«·¯¤Ï¡×¡Ö¶âÍËÆü25 »þ¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤Ýー¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ýー¤ÎÒì¤¡Ä¤È¤¤É¤¥Æ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ýー¤Á¤ã¤ó¤È¥Æ¥È¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ýー¤ÎÒì¤¡Ä¤È¤¤É¤¥Æ¥È¡×¤µ¤Þ
