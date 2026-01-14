¥Þ¥óU¤ÎOB¤Ï5100Ëü¥Ý¥ó¥É¤Çºòµ¨²ÃÆþ¤ÎMF¤Ë¼ºË¾¡Ö´üÂÔ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤È·èÊÌ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤ò¾·æÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ï°ú¤Â³¤ÃæÈ×¤¬¥Þ¥óU¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿MF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØRio Ferdinand Presents¡Ù¤Ç¡ÖÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Ë¤Ï¼ºË¾¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï»î¹ç¤Ç¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤ÏÃæÈ×¤ÇËÜÅö¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²æ¡¹¤ÎÃæÈ×¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤«¤éÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤Ï»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬É¸½à°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤À¡×
¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Ë¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Î±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄ´»Ò¤Î½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤òá´¤é¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡Àï¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤ë¡£