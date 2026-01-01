

BTS直筆の手紙

BTSが、3月20日にカムバックすることが確定した。彼らが完全体としてアルバムをリリースするのは、2022年6月にリリースしたAnthology Album ‘Proof’ 以来、約3年9カ月ぶりのこととなる。

カムバックの日付は、BTSがARMY（BTSファンの呼称）に送った直筆の手紙を通じて初めて明かされた。BTSは新年を迎えるにあたり、手書きの手紙をファンの自宅へと配送した。変わらずそばにいてくれたファンへの感謝を伝えるとともに、「2026.03.20」という日付を記し、カムバック日に関するヒントを伝えた。 メンバーたちは、 「誰よりも切実に待っていました」（RM） 「待っていてくださって、本当にありがとうございます」（Jin） 「今年も楽しく共に過ごしましょう。愛しています」（SUGA） 「ついに考えていたことが現実に！」（j-hope） 「僕たちが会う年がやってきました」（Jimin） 「2026年はもっとたくさん、もっと素敵な思い出を作っていくので期待していてください！」（V） 「会いたいですね！今年もよろしくお願いします」（Jung Kook） という直筆メッセージで真心を伝えた。

今回の手紙は、この3年間、Global Superfan Platform「Weverse」のメンバーシップを維持し、BTSと共に時間と思い出を重ねてきたARMYへの贈り物として届けられた。実物の手紙を受け取れなかった会員も、1月末よりWeverseを通じて同様のメッセージを確認することができる。待ち続けてくれた国内外のファンが、7人のメンバーの想いを共有できるように準備されている。

BTSは2025年の最終日、完全体でWeverse LIVEを進行しながら、ファンと共に新年を迎えた。その中でメンバーは昨年を振り返りながら、「今年は無事にカムバックして、アルバムがうまくいけば嬉しい。BTS、大ヒットしよう」と新年の願いを語った。

なお、BTSは3月20日の新譜リリースに続き、大規模なワールドツアーの開催も予定している。新譜およびツアーに関する詳細は、今後公式チャンネルを通じて順次公開される予定だ。