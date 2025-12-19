9年ぶりVの不惑の飛ばし屋のギアが面白すぎ！ ドライバーシャフトが80gのX、軟鉄アイアンは顔がやや左向き？
「ダンロップフェニックス」で、2016年の「日本ゴルフツアー選手権」以来となる2勝目を挙げた塚田よおすけ。40歳でも平均飛距離299.77ヤードを誇る彼の9年ぶりの優勝を支えた、こだわりのセッティングを取材した。
【写真】ドライバーシャフトがなんと80gのX！ 軟鉄アイアンはトップラインが長くかぶって見える？
ドライバーは『スリクソン ZXi LS』（8度）に、80g台でフレックスXという『Diamana D-Limited 80X』を装着。なぜこれほど重いシャフトを使っているのだろうか。「ガキの頃からこの重さのセッティングなんです。別に今から80グラム台に替えたわけじゃないので、違和感はないです。野球でいえば、軽いバットで打つホームランバッターはいないでしょう。重いバットを使ってホームランを打っている。僕はそういう昭和的な考えでやってきました。（軽いと手先で振ってしまう？）それもあると思います。軽いドライバーだと球も軽くなってしまいますから」ちなみにクラブバランスはD2前後で、数値的には決して重くはないという。ヘッドはやはり小ぶりなタイプが好みのようだ。「僕はスピン量が多いタイプなので、このディープなヘッドだとスピン量が圧倒的に少なくなります。だから、このディープなヘッドを選んでいます。（重心距離が短いのも好み？）こういうディープな形状のほうが、昔から好きですね」アイアンは、軟鉄鍛造の『スリクソン ZXi7』ヘッドに『N.S.PRO MODUS3 プロトX』を装着。どんな点にこだわりがあるのか。「顔がいいですよね。ダンロップは昔からアイアン作りが上手い。ちょっとアスリート向けに見えて、使ってみるとやさしい。スリクソンはフェースがややかぶって見えるのがいい。そういう顔で育ってきたので、これが合うんです」ソール形状についても聞いてみた。「2段のV字ソールになっているので、打ち込みたいときは前側のソールを当てればいいし、球を上げたいときはソールの後ろ側を当てればいい。状況によって使い分けています」徹底的にこだわり抜いた職人・塚田よおすけのギアセッティングは、実に興味深い内容だった。【塚田よおすけのクラブセッティング】1W：ダンロップ スリクソン ZXi LS（8度／Diamana D-Limited 80X 45.5?）3W：キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE ◆◆◆T（14度／スピーダー757EVO X）3I：ダンロップ スリクソン ZXi5（N.S.PRO MODUS3 ハイブリッドS）4I〜PW：ダンロップ スリクソン ZXi7（N.S.PRO MODUS3 プロトX）50・55度：ダンロップ クリーブランド RTX ZIPCORE（N.S.PRO MODUS3 プロト）60度：ダンロップ クリーブランド RTX FULLFACE（N.S.PRO MODUS3 プロト）PT：オデッセイ GIRAFFE-BEAM 2-BALL BLADEボール：ダンロップ スリクソン Z-STAR XV◇ ◇ ◇日本シリーズ覇者のギアを調査。関連記事【日本シリーズ覇者が重宝する、2023年発売のやさしい軟鉄ウェッジ＆松山も使うマッスルバックとは？】を読めば、その秘密がわかる。
